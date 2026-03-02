Themasports lifenewscy
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Πότε θα επηρεαστεί η τσέπη μας

 02.03.2026 - 09:29
Αύξηση 10-12% καταγράφηκε στην τιμή των καυσίμων από την Παρασκευή, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, είπε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου, ο οποίος είπε ότι αυτό θα φανεί στις τιμές των πρατηρίων τις επόμενες 10 μέρες.

Ο κ. Προκοπίου είπε ότι "σίγουρα αναμένουμε αυξήσεις", σημειώνοντας ωστόσο, ότι η αύξηση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής δεν είναι στον ίδιο βαθμό με την αντίστοιχο κατά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, όταν ήταν πολύ πιο έντονη.

Σημειώνοντας ότι τις τελευταίες 15-20 μέρες σημειώθηκε μια σταδιακή αύξηση του 10%, σήμερα η τιμή των καυσίμων είναι ακόμα 10-12% αυξημένη σε σχέση με την Παρασκευή, είπε.

"Η μη έντονη αύξηση της τιμής του βαρελιού παγκόσμια, ελπίζουμε ότι αποτελεί ένδειξη ότι δεν θα έχουμε ό,τι είχαμε προ τετραετίας", ανέφερε, προσθέτοντας ότι αν η τιμή του βαρελιού παγκόσμια σταθεροποιηθεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, θα αποτελεί θετική ένδειξη.

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με μήνυμα ξεκαθάρισε πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

