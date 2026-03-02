Themasports lifenewscy
Άνοιξη Vs Αλλεργίες: Τα «SOS» του Χάρη Αρμεύτη – Γιατί δεν πρέπει να κόβετε τα φάρμακα μόλις νιώσετε καλά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άνοιξη Vs Αλλεργίες: Τα «SOS» του Χάρη Αρμεύτη – Γιατί δεν πρέπει να κόβετε τα φάρμακα μόλις νιώσετε καλά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΑΣ 02.03.2026 - 07:34
Άνοιξη Vs Αλλεργίες: Τα «SOS» του Χάρη Αρμεύτη – Γιατί δεν πρέπει να κόβετε τα φάρμακα μόλις νιώσετε καλά

Η άφιξη της Άνοιξης, εκτός από χρώματα και αρώματα, φέρνει μαζί της και τη μεγάλη «δοκιμασία» για χιλιάδες συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνται από βρογχικό άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα.

Με τα αλλεργιογόνα να κάνουν «πάρτι» στην ατμόσφαιρα και τα επεισόδια σκόνης να επιδεινώνουν την κατάσταση, ο πνευμονολόγος Δρ Χάρης Αρμεύτης, μιλώντας στο ThemaOnline, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα συχνά λάθη των ασθενών.

Η παγίδα της πρόσκαιρης βελτίωσης και η χρόνια φλεγμονή

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζει ο Δρ Αρμεύτης είναι η έλλειψη συμμόρφωσης στη θεραπεία. Πολλοί ασθενείς, όταν αισθανθούν καλύτερα σε χρόνια βάση, επιλέγουν αυθαίρετα να διακόψουν τα φάρμακά τους.

Αυτή η κίνηση αποδεικνύεται μοιραία, καθώς το άσθμα χαρακτηρίζεται από μια χρόνια φλεγμονή που δεν υποχωρεί επειδή σταμάτησαν προσωρινά τα συμπτώματα. Η διακοπή της αγωγής οδηγεί αναπόφευκτα σε υποτροπή, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να επανέρχονται πιο έντονα και η ρύθμιση της νόσου να γίνεται πολύ πιο δύσκολη στη συνέχεια.

Η «χρυσή» διάρκεια της θεραπείας και ο ρόλος του γιατρού

Η βασική αρχή για τη διαχείριση του βρογχικού άσθματος είναι η μακροχρόνια λήψη της θεραπείας, πάντα υπό τις οδηγίες του ειδικού.

Σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα, ένας ασθενής πρέπει να παραμένει πλήρως ρυθμισμένος για τουλάχιστον τέσσερις μήνες προτού ο πνευμονολόγος εξετάσει το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης ή μείωσης της δόσης.

Αντίθετα, αν παρά τη θεραπεία τα συμπτώματα επιμένουν, η επίσκεψη στον γιατρό είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση του θεραπευτικού πλάνου ή την προσθήκη νέων φαρμάκων.

Είναι αλλεργία ή μήπως μεταλοιμώδης βήχος;

Συχνά επικρατεί σύγχυση σχετικά με το αν ένα παρατεταμένο κρυολόγημα αποτελεί ένδειξη αλλεργίας.

Ο Δρ Αρμεύτης ξεκαθαρίζει ότι ο βήχας που παραμένει μετά από μια λοίμωξη ονομάζεται μεταλοιμώδης βήχος και οφείλεται στην ευαισθησία που προκαλεί ο ιός στο αναπνευστικό. Αν και δεν συνδέεται άμεσα με το φάσμα της αλλεργίας, μπορεί να ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα όσους πάσχουν ήδη από άσθμα και δεν είναι σωστά ρυθμισμένοι, λειτουργώντας ως αιτία για παρατεταμένα και ενοχλητικά συμπτώματα.

Πώς θα «θωρακίσετε» το σπίτι και τον αέρα που αναπνέετε

Το «Α και το Ω» για την υγεία του αναπνευστικού είναι η ποιότητα του αέρα, καθώς οι πνεύμονες είναι φτιαγμένοι να λειτουργούν με καθαρό οξυγόνο. Όταν ο αέρας είναι μολυσμένος ή περιέχει μικροσωματίδια σκόνης, το σύστημα απορρυθμίζεται. Για την προστασία στο σπίτι, είναι απαραίτητος ο καλός αερισμός και η σωστή συντήρηση των φίλτρων στα κλιματιστικά. Παράλληλα, τα άτομα με ιστορικό αλλεργιών θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση χαλιών που συγκρατούν τη σκόνη, καθώς και την έκθεση σε μούχλα ή άλλα γνωστά αλλεργιογόνα.

Η λέξη κλειδί είναι ο «έλεγχος»

Στην Κύπρο, το ποσοστό των ατόμων με άσθμα αγγίζει το 4-5% και η επιστήμη προσφέρει πλέον σύγχρονες λύσεις, όπως οι βιολογικοί παράγοντες για σοβαρές περιπτώσεις. Ωστόσο, ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει πότε να ζητήσει βοήθεια.

Εάν υπάρχουν ημερήσια συμπτώματα πάνω από δύο φορές την εβδομάδα, αν παρατηρούνται αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ή αν υπάρχει περιορισμός στις καθημερινές δραστηριότητες, τότε το άσθμα δεν ελέγχεται. Βήχας, βάρος στο στήθος, δύσπνοια και συριγμός είναι τα καμπανάκια που πρέπει να μας οδηγήσουν άμεσα στον πνευμονολόγο για προσαρμογή της θεραπείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»

 02.03.2026 - 07:33
Ανησυχία στο Ακρωτήρι: Μιλούν με τους κάτοικους οι τοπικές Αρχές για να φιλοξενηθούν σε άλλα μέρη εάν το επιθυμούν

 02.03.2026 - 08:08
