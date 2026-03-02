Ανησυχία στο Ακρωτήρι: Μιλούν με τους κάτοικους οι τοπικές Αρχές για να φιλοξενηθούν σε άλλα μέρη εάν το επιθυμούν

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», οι ισχυρές εκρήξεις και οι παρατεταμένες σειρήνες προκάλεσαν πανικό, οδηγώντας περίπου μισούς κάτοικους να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους. Αν και αρκετοί επέστρεψαν το πρωί, η αβεβαιότητα παραμένει λόγω της εγγύτητας με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα άκουσα μια έκρηξη. Φυσικά οι εκρήξεις στην περιοχή μας είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά λόγω της ευρύτερης κατάστασης βγήκα έξω, ακούγονταν σειρήνες. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο αμέσως. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους αξιωματούχους των Βάσεων. Ο κόσμος φοβήθηκε. Μετά αρκετοί επέστρεψαν πίσω. Τουλάχιστον ο μισός κόσμος έφυγε ψες, 400 με 500 άτομα. Πήγαν σε συγγενείς παραπάνω. Οι περισσότεροι ήρθαν πίσω αργότερα».

Η τοπική αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Βρετανικές Βάσεις, καταγράφει όσους επιθυμούν να απομακρυνθούν εθελοντικά και αναζητά χώρους φιλοξενίας για πολίτες χωρίς εναλλακτική στέγη.

«Σήμερα μετά από επαφές που είχαμε με τους αξιωματούχους στις Βάσεις μας είπαν ότι εθελοντικά όποιοι θέλουν να φύγουν, όποιοι δεν έχουν συγγενείς να πάνε, να τους καταγράψουμε πόσοι θέλουν να φύγουν από το Ακρωτήρι και να βρούμε κάποιους τρόπους να φιλοξενηθούν κάπου για τρεις, τέσσερις μέρες να δούμε πώς είναι να πάει η κατάσταση».

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ο άμεσος κίνδυνος έχει εκλείψει, το κλίμα στην κοινότητα εξακολουθεί να είναι βαρύ.

