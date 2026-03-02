Themasports lifenewscy
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου

 02.03.2026 - 07:09
Οι εξελίξεις στην περιοχή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η εξουδετέρωση της ηγεσίας του, τα κτυπήματα από Ιράν και σε άλλες χώρες της περιοχής είναι το κύριο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, ενώ άλλο θέμα που δημοσιεύεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα είναι ο εντοπισμός νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Κυριάρχησε η αβεβαιότητα» αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις, την εξουδετέρωση της ηγεσίας του Ιράν, την αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης και την προαναγγελία από Νετανιάχου για περαιτέρω κλιμάκωση επιθέσεων στο Ιράν. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναφέρονται σε εκατομμύρια για υπερωρίες στην ΑΗΚ. Αλλού η εφημερίδα γράφει για εντοπισμό νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες.

«Κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα ο «Πολίτης», που γράφει ότι με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα προς διάφορους στόχους. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στον εντοπισμό νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε Λιβάδια-Ορόκλινη. Αλλού γράφει ότι τρία παραδείγματα κινήσεων και δηλώσεων του ΠτΔ τα τελευταία 24ωρα, δημιουργούν ένα ενδιαφέρον σκεπτικό για τις προθέσεις του Προέδρου.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο του θέμα «Πολεμικό σκηνικό τρόμου» γράφει ότι παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Ιράν με τις πολεμικές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει σχετική φωτογραφία από κτυπήματα σε γράφει ότι σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται για οικονομία και τουρισμό στην Κύπρο. Αλλού αναφέρεται σε διπλασιασμό κρουσμάτων με αφθώδη πυρετό.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα υπό τον τίτλο «Φλέγεται η γειτονιά μας, παγκόσμια ανησυχία» γράφει ότι στο χείλος γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Αλλού δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία αναφέρεται στην παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών Κερύνειας του ΑΚΕΛ – Κοινωνική Συμμαχία. Σε άλλο θέμα γράφει ότι εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 11 κτηνοτροφικές περιοχές.

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής.

