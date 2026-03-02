Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου

Η «Αλήθεια» υπό τον τίτλο «Κυριάρχησε η αβεβαιότητα» αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις, την εξουδετέρωση της ηγεσίας του Ιράν, την αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης και την προαναγγελία από Νετανιάχου για περαιτέρω κλιμάκωση επιθέσεων στο Ιράν. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναφέρονται σε εκατομμύρια για υπερωρίες στην ΑΗΚ. Αλλού η εφημερίδα γράφει για εντοπισμό νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες.

«Κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα ο «Πολίτης», που γράφει ότι με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα προς διάφορους στόχους. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στον εντοπισμό νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε Λιβάδια-Ορόκλινη. Αλλού γράφει ότι τρία παραδείγματα κινήσεων και δηλώσεων του ΠτΔ τα τελευταία 24ωρα, δημιουργούν ένα ενδιαφέρον σκεπτικό για τις προθέσεις του Προέδρου.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο του θέμα «Πολεμικό σκηνικό τρόμου» γράφει ότι παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Ιράν με τις πολεμικές επιχειρήσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει σχετική φωτογραφία από κτυπήματα σε γράφει ότι σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται για οικονομία και τουρισμό στην Κύπρο. Αλλού αναφέρεται σε διπλασιασμό κρουσμάτων με αφθώδη πυρετό.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα υπό τον τίτλο «Φλέγεται η γειτονιά μας, παγκόσμια ανησυχία» γράφει ότι στο χείλος γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Αλλού δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία αναφέρεται στην παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών Κερύνειας του ΑΚΕΛ – Κοινωνική Συμμαχία. Σε άλλο θέμα γράφει ότι εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 11 κτηνοτροφικές περιοχές.