Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΛαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε το Πρώτα η Αμερική σε «Πρώτα το Ισραήλ»
ΔΙΕΘΝΗ

Λαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε το Πρώτα η Αμερική σε «Πρώτα το Ισραήλ»

 02.03.2026 - 06:50
Λαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε το Πρώτα η Αμερική σε «Πρώτα το Ισραήλ»

Απάντηση στις φήμες περί ενδεχομένου διαβουλεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση στην κρίση που ξέσπασε μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε από το Σάββατο το πρωί έδωσε ο Αλί Λαριτζανί, ο οποίος έχει επανεμφανιστεί τον τελευταίο χρόνο ως μία από τις ισχυρότερες μορφές στην ιεραρχία ασφαλείας της Τεχεράνης.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Λαριτζανί τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, στα όσα δήλωσε τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να έχουν μεγαλύτερες απώλειες από την επίθεση που είναι σε εξέλιξη, ο Ιρανός αξιωματούχος έγραψε σε άλλες του αναρτήσεις: «Ο Τραμπ έχει βυθίσει την περιοχή στο χάος με "ψεύτικες ελπίδες" και τώρα ανησυχεί για περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων. Μέσα από τις παραληρηματικές του πράξεις, μετέτρεψε το αυτοδημιούργητο σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» σε «Πρώτα το Ισραήλ» και θυσίασε Αμερικανούς στρατιώτες για την επιδίωξη της εξουσίας από το Ισραήλ...».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «με νέα ψέματα, επιβάλλει για άλλη μια φορά το κόστος της προσωπολατρείας του στους Αμερικανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους. Σήμερα, το ιρανικό έθνος αμύνεται. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν την εισβολή».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε το Πρώτα η Αμερική σε «Πρώτα το Ισραήλ»
Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες - Δεν μπορώ να σας το πω αυτό»
Μαρτυρία για την έκρηξη από drone - «Απογειώθηκαν αεροσκάφη μετά τον θόρυβο» - Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι
Συνεδριάζει το Κίνημα ΑΛΜΑ για τη συνεργασία με τη Χαραλαμπίδου – Οι διεργασίες στα κόμματα ενόψει βουλευτικών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες - Δεν μπορώ να σας το πω αυτό»

 02.03.2026 - 06:48
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου - Τα παράξενα και σπάνια ονόματα

 02.03.2026 - 06:55
LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τον θάνατο του αλί Χαμενεΐ, Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν που απάντησε με μπαράζ αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους της περιοχής. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

LIVE: Η πρώτη ενημέρωση από τις Βάσεις - Σε ετοιμότητα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας - Διευρύνεται το μέτωπο στη Μέση Ανατολή

  •  02.03.2026 - 06:24
VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»

VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης»

  •  02.03.2026 - 07:33
Μαρτυρία για την έκρηξη από drone - «Απογειώθηκαν αεροσκάφη μετά τον θόρυβο» - Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι

Μαρτυρία για την έκρηξη από drone - «Απογειώθηκαν αεροσκάφη μετά τον θόρυβο» - Εγκατέλειψαν τις οικίες τους οι κάτοικοι

  •  02.03.2026 - 06:37
Ανησυχία στο Ακρωτήρι: Μιλούν με τους κάτοικους οι τοπικές Αρχές για να φιλοξενηθούν σε άλλα μέρη εάν το επιθυμούν

Ανησυχία στο Ακρωτήρι: Μιλούν με τους κάτοικους οι τοπικές Αρχές για να φιλοξενηθούν σε άλλα μέρη εάν το επιθυμούν

  •  02.03.2026 - 08:08
Συνεδριάζει το Κίνημα ΑΛΜΑ για τη συνεργασία με τη Χαραλαμπίδου – Οι διεργασίες στα κόμματα ενόψει βουλευτικών

Συνεδριάζει το Κίνημα ΑΛΜΑ για τη συνεργασία με τη Χαραλαμπίδου – Οι διεργασίες στα κόμματα ενόψει βουλευτικών

  •  02.03.2026 - 06:34
Αντίστροφη μέτρηση για τις άδειες κυκλοφορίας: Πόσες ανανεώθηκαν μέχρι στιγμής - Η διαδικασία, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις άδειες κυκλοφορίας: Πόσες ανανεώθηκαν μέχρι στιγμής - Η διαδικασία, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

  •  02.03.2026 - 07:29
Άνοιξη Vs Αλλεργίες: Τα «SOS» του Χάρη Αρμεύτη – Γιατί δεν πρέπει να κόβετε τα φάρμακα μόλις νιώσετε καλά

Άνοιξη Vs Αλλεργίες: Τα «SOS» του Χάρη Αρμεύτη – Γιατί δεν πρέπει να κόβετε τα φάρμακα μόλις νιώσετε καλά

  •  02.03.2026 - 07:34
Όταν δεν ξέρεις ποια πλευρά να διαλέξεις, επιλέγεις τη νομιμότητα

Όταν δεν ξέρεις ποια πλευρά να διαλέξεις, επιλέγεις τη νομιμότητα

  •  01.03.2026 - 19:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα