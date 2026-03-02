Λαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε το Πρώτα η Αμερική σε «Πρώτα το Ισραήλ»

«Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Λαριτζανί τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, στα όσα δήλωσε τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να έχουν μεγαλύτερες απώλειες από την επίθεση που είναι σε εξέλιξη, ο Ιρανός αξιωματούχος έγραψε σε άλλες του αναρτήσεις: «Ο Τραμπ έχει βυθίσει την περιοχή στο χάος με "ψεύτικες ελπίδες" και τώρα ανησυχεί για περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων. Μέσα από τις παραληρηματικές του πράξεις, μετέτρεψε το αυτοδημιούργητο σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» σε «Πρώτα το Ισραήλ» και θυσίασε Αμερικανούς στρατιώτες για την επιδίωξη της εξουσίας από το Ισραήλ...».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «με νέα ψέματα, επιβάλλει για άλλη μια φορά το κόστος της προσωπολατρείας του στους Αμερικανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους. Σήμερα, το ιρανικό έθνος αμύνεται. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν την εισβολή».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα