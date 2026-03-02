Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου - Τα παράξενα και σπάνια ονόματα

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα,

Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ,

Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος,

Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα.

Αγία Ευθαλία η παρθενομάρτυς

Η Αγία Ευθαλία ζούσε στη Σικελία και είχε μητέρα αιμορροούσα, που ονομαζόταν και αυτή Ευθαλία. Κάποτε λοιπόν η μητέρα της, είδε στο όνειρο της τους Άγιους Μάρτυρες Αλφειό, Φιλάδελφο και Κυπρίνο, που τη μνήμη τους γιορτάζουμε στις 10 Μαΐου, οι όποιοι της είπαν ότι αν πιστέψει στον Χριστό και βαπτισθεί, θα γιατρευτεί και θα σωθεί.

Όταν ξύπνησε η μητέρα Ευθαλία πείστηκε στα λόγια των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι, μαζί με τη θυγατέρα της Ευθαλία, πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίσθηκαν.

Υπήρχε όμως και ο γιος της Σερμιλιανός, ο όποιος κόντεψε να την πνίξει, μόλις έμαθε ότι η μητέρα του έγινε χριστιανή. Γλύτωσε το βέβαιο θάνατο, με τη βοήθεια κάποιας υπηρέτριας και έφυγε. Η δε θυγατέρα της, η Αγία Ευθαλία, έκανε δριμύτατη παρατήρηση στον αδελφό της, που θέλησε να σκοτώσει τη μητέρα τους. Αυτός τότε, αφού την έδειρε δυνατά, έπειτα την παρέδωσε σ’ έναν δούλο του να τη βιάσει. Προσευχομένη τότε η Αγία τύφλωσε τον δούλο. Ο δε αδελφός της μόλις είδε το γεγονός, σαν άλλος Κάϊν, αποκεφάλισε την αδελφή του και έτσι η μακαριά πήρε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:55 – Δύση ήλιου: 18:19

🌕 Σελήνη 13.7 ημερών