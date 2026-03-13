Themasports lifenewscy
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τρέξε με την Anytime Running Team και ζήσε την εμπειρία της προπόνησης δίπλα σε μία Ολυμπιονίκη

 13.03.2026 - 10:29
Τρέξε με την Anytime Running Team και ζήσε την εμπειρία της προπόνησης δίπλα σε μία Ολυμπιονίκη

Η Anytime Running Team, μία πρωτοβουλία της Anytime Online Κύπρου, συνεχίζει να μεγαλώνει, δημιουργώντας μια δυναμική κοινότητα ανθρώπων που αγαπούν την άθληση και την ευεξία.

Οι προπονήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται τρεις φορές τον μήνα τα πρωινά της Κυριακής, στο Πάρκο Αθαλάσσας, στη Λευκωσία και είναι ανοιχτές για όλους, ανεξαρτήτως επιπέδου φυσικής κατάστασης. Από αρχάριους μέχρι πιο προχωρημένους, όλοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια εμπειρία που συνδυάζει άσκηση και διασκέδαση.

Τα μέλη της ομάδας προπονούνται δίπλα στην Ολυμπιονίκη Χρύσα Γκουντενούδη, ακολουθώντας ένα οργανωμένο πρόγραμμα, σχεδιασμένο να βοηθήσει τον καθένα και την καθεμιά να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να ανακαλύψουν τα οφέλη του wellbeing στην καθημερινότητά τους.

Η διάρκεια κάθε προπόνησης είναι 1 ώρα και 30 λεπτά και περιλαμβάνει ζέσταμα, δρομικές ασκήσεις, την κύρια προπόνηση και διατάσεις.

Επόμενες προπονήσεις

  • Κυριακή 15 Μαρτίου, 08:00
  • Κυριακή 29 Μαρτίου, 08:00

Για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα προπόνησης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.anytimeonline.com.cy/el/anytime-cyprus/runforfun

Η συμμετοχή στις προπονήσεις είναι δωρεάν.

