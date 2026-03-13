Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

 13.03.2026 - 10:39
«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι στην καρδιά της τουριστικής Πάφου, οι οποίοι καταγγέλλουν μέσω δικηγόρου μια απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν καθημερινά στην οδό Δαιδάλου.

οχΤο πρόβλημα εστιάζεται σε μια αδιέξοδο πάροδο, η οποία έχει μετατραπεί σε άναρχο χώρο στάθμευσης, προκαλώντας καθημερινούς καυγάδες, υλικές ζημιές και πλήρη αποκλεισμό των ιδιοκτητών από τις ίδιες τους τις οικίες. Παρά τις επανειλημμένες γραπτές αναφορές προς τον Δήμο Πάφου, οι επηρεαζόμενοι κάνουν λόγο για προκλητική αδιαφορία και πλήρη απουσία ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το χρονικό της ταλαιπωρίας και οι καθημερινοί διαπληκτισμοί

Η έλλειψη βασικής οδικής σήμανσης, όπως η απουσία πινακίδας που να προειδοποιεί ότι ο δρόμος είναι αδιέξοδο, οδηγεί δεκάδες οδηγούς καθημερινά σε μια «παγίδα». Μπαίνοντας στον στενό δρόμο και διαπιστώνοντας το λάθος τους, οι οδηγοί επιχειρούν επικίνδυνες αναστροφές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα αλλά και στον φράχτη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η κατάσταση εκτραχύνεται από την παράνομη στάθμευση πάνω σε διπλές κίτρινες γραμμές και μπροστά από πινακίδες «ΑΛΤ», κλείνοντας ουσιαστικά την είσοδο των σπιτιών. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια ψυχοφθόρα καθημερινότητα όπου αναγκάζονται να εκτελούν χρέη τροχονόμου για να μπορέσουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα σπίτια τους, ερχόμενοι συχνά σε έντονη αντιπαράθεση με τους διερχόμενους οδηγούς.

Πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» και το αίτημα για αυτονόητα μέτρα

Το παράπονο των κατοίκων ξεχειλίζει, καθώς αισθάνονται παραμελημένοι από την τοπική αρχή, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όταν η κίνηση κορυφώνεται και ο δρόμος αποκλείεται εντελώς κατά τις βραδινές ώρες. Η επιστολή προς τον Δήμο, η οποία κοινοποιείται πλέον ως ύστατη προσπάθεια, τονίζει ότι οι κάτοικοι δεν επιρρίπτουν ευθύνη στους οδηγούς, αφού η απουσία σήμανσης καθιστά τη στάθμευση να φαίνεται «νόμιμη». Ζητούν άμεσα την τοποθέτηση πινακίδων «Αδιέξοδο» και «Απαγορεύεται η Στάθμευση», την επέκταση των κίτρινων γραμμών και την εξέταση τοποθέτησης προστατευτικών πασσάλων. Είναι πλέον θέμα ασφάλειας και στοιχειώδους ποιότητας ζωής, με τους δημότες να απαιτούν από τον Δήμο Πάφου να σταματήσει να εθελοτυφλεί και να δώσει οριστική λύση πριν η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Δύο «χρυσά» 5αρια γέμισαν το πορτοφόλι τους - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Αυτές οι γνωστές μάρκες laptop εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
SafeCY, καταφύγια και νέα μέτρα: Πώς άλλαξε το σκηνικό μέσα σε λίγες ημέρες
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από την πλατφόρμα στην… κάλπη - Τα γνωστά πρόσωπα που διεκδικούν έδρα
Εργατικό ατύχημα σε οικοδομή: Δύο πρόσωπα έπεσαν από σκαλωσιά – Νοσηλεύονται σοβαρά στο νοσοκομείο
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ψάχνεις δουλειά; Κενές θέσεις Συνοδού Ασφαλείας και  Σχολικού Τροχονόμου στο Δήμο Λευκωσίας – Όλες οι πληροφορίες

 13.03.2026 - 10:29
Επόμενο άρθρο

«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

 13.03.2026 - 11:07
LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

  •  13.03.2026 - 06:22
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

  •  13.03.2026 - 08:37
Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

  •  13.03.2026 - 11:46
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

  •  13.03.2026 - 06:28
«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

  •  13.03.2026 - 11:07
«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.03.2026 - 10:39
Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

  •  13.03.2026 - 10:29
Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

  •  13.03.2026 - 11:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα