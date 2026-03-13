«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

οχΤο πρόβλημα εστιάζεται σε μια αδιέξοδο πάροδο, η οποία έχει μετατραπεί σε άναρχο χώρο στάθμευσης, προκαλώντας καθημερινούς καυγάδες, υλικές ζημιές και πλήρη αποκλεισμό των ιδιοκτητών από τις ίδιες τους τις οικίες. Παρά τις επανειλημμένες γραπτές αναφορές προς τον Δήμο Πάφου, οι επηρεαζόμενοι κάνουν λόγο για προκλητική αδιαφορία και πλήρη απουσία ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το χρονικό της ταλαιπωρίας και οι καθημερινοί διαπληκτισμοί

Η έλλειψη βασικής οδικής σήμανσης, όπως η απουσία πινακίδας που να προειδοποιεί ότι ο δρόμος είναι αδιέξοδο, οδηγεί δεκάδες οδηγούς καθημερινά σε μια «παγίδα». Μπαίνοντας στον στενό δρόμο και διαπιστώνοντας το λάθος τους, οι οδηγοί επιχειρούν επικίνδυνες αναστροφές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα αλλά και στον φράχτη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η κατάσταση εκτραχύνεται από την παράνομη στάθμευση πάνω σε διπλές κίτρινες γραμμές και μπροστά από πινακίδες «ΑΛΤ», κλείνοντας ουσιαστικά την είσοδο των σπιτιών. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια ψυχοφθόρα καθημερινότητα όπου αναγκάζονται να εκτελούν χρέη τροχονόμου για να μπορέσουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα σπίτια τους, ερχόμενοι συχνά σε έντονη αντιπαράθεση με τους διερχόμενους οδηγούς.

Πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» και το αίτημα για αυτονόητα μέτρα

Το παράπονο των κατοίκων ξεχειλίζει, καθώς αισθάνονται παραμελημένοι από την τοπική αρχή, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όταν η κίνηση κορυφώνεται και ο δρόμος αποκλείεται εντελώς κατά τις βραδινές ώρες. Η επιστολή προς τον Δήμο, η οποία κοινοποιείται πλέον ως ύστατη προσπάθεια, τονίζει ότι οι κάτοικοι δεν επιρρίπτουν ευθύνη στους οδηγούς, αφού η απουσία σήμανσης καθιστά τη στάθμευση να φαίνεται «νόμιμη». Ζητούν άμεσα την τοποθέτηση πινακίδων «Αδιέξοδο» και «Απαγορεύεται η Στάθμευση», την επέκταση των κίτρινων γραμμών και την εξέταση τοποθέτησης προστατευτικών πασσάλων. Είναι πλέον θέμα ασφάλειας και στοιχειώδους ποιότητας ζωής, με τους δημότες να απαιτούν από τον Δήμο Πάφου να σταματήσει να εθελοτυφλεί και να δώσει οριστική λύση πριν η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο.