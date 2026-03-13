Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Δύο «χρυσά» 5αρια γέμισαν το πορτοφόλι τους - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση

 13.03.2026 - 08:09
Τζόκερ: Δύο «χρυσά» 5αρια γέμισαν το πορτοφόλι τους - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση

Τουλάχιστον €1.200.000 θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15/03/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 3039ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, δύο (2) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ της Allwyn υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

