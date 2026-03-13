Ψάχνεις δουλειά; Κενές θέσεις Συνοδού Ασφαλείας και  Σχολικού Τροχονόμου στο Δήμο Λευκωσίας – Όλες οι πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

(α) Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

(β) Να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας.

(γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που αναφέρονται στον Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο 91(Ι)/2014, άρθρο 22(6).

(δ) Να είναι σε θέση να επικοινωνούν επαρκώς στην ελληνική γλώσσα (προφορικός λόγος).

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τα πιο πάνω κριτήρια και να υπογράψουν σύμβαση έργου ως αυτοεργοδοτούμενοι για τη σχολική περίοδο 2025 – 2026, με υποχρέωση καταβολής από τους ίδιους των εισφορών τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

(α) Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (εξαιρουμένων των σχολικών αργιών).

(β) 07:00 – 08:00 π.μ. και 13:00 – 13:30 μ.μ.

Η αμοιβή καθορίζεται ως εξής:

Για τη θέση Σχολικού Τροχονόμου, η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €280 (διακόσια ογδόντα ευρώ) μηνιαίως, από την έναρξη μέχρι και την ημέρα λήξης της σχολικής χρονιάς.

Για τη θέση Συνοδού Ασφαλείας, η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €300 (τριακόσια ευρώ) μηνιαίως, από την έναρξη μέχρι και την ημέρα λήξης της σχολικής χρονιάς.

Οι σχολικές εορτές / αργίες (Χριστούγεννα και Πάσχα) καθώς και οποιεσδήποτε απουσίες λόγω ασθενείας θα αποκόπτονται από το πιο πάνω ποσό.

Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου στο τέλος κάθε μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Τροχονομίας του Δήμου Λευκωσίας στα τηλέφωνα 97884156 και 22797122.

Δήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβληθεί με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πιστοποιητικών μαζί με βιογραφικό σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]