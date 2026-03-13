Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

 13.03.2026 - 11:46
Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

Επιστράφηκε στη  Νομική Υπηρεσία από το Αρχηγείο  Αστυνομίας ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και σχετίζεται με καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Νομική Υπηρεσία.

Ο φάκελος της υπόθεσης επιστράφηκε στην Νομική Υπηρεσία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα μελετηθεί, θα αξιολογηθεί το υλικό και θα αποφασιστούν τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης ο  φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην Νομική Υπηρεσία στις 26 Φεβρουαρίου και αφού μελετήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,  επιστράφηκε στην Αστυνομία με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο.

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας αξιολόγησε το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, και κατόπιν τούτου λήφθηκαν οι σχετικές οδηγίες στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο. Μετά το πέρας του ανακριτικού έργου στην συνέχεια ο φάκελος επιστράφηκε εκ νέου στην Νομική Υπηρεσία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα. Σημειώνεται ότι ο κ. Φαίδωνος έχει ήδη μεταβεί για κατάθεση στο πλαίσιο των ερευνών στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω ανάρτησης, ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου είχε κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης, απορρίπτοντας τις κατηγορίες εναντίον του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

