Σοκαριστικό βίντεο από σύγκρουση οχημάτων στην Κύπρο -Τραυματίας βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο RoadReportCy το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 09:00 στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου, κοντά στο εμπορικό κέντρο Kings Avenue Mall, σε δρόμο που συνδέει το κέντρο της Πάφου με την περιοχή του λιμανιού.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τους μέρος, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο, ενώ αρκετοί περαστικοί και αυτόπτες μάρτυρες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή.

Σε βίντεο που καταγράφηκε λίγο μετά το τροχαίο, διακρίνεται ένα άτομο να βρίσκεται στο οδόστρωμα δίπλα σε ένα από τα οχήματα, πιθανόν τραυματισμένο, ενώ πολίτες προσπαθούσαν να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Δείτε βίντεο: