ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκαριστικό βίντεο από σύγκρουση οχημάτων στην Κύπρο -Τραυματίας βρέθηκε στο οδόστρωμα

 13.03.2026 - 09:28
Σοκαριστικό βίντεο από σύγκρουση οχημάτων στην Κύπρο -Τραυματίας βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12 Μαρτίου) στην Κάτω Πάφο, προκαλώντας αναστάτωση σε οδηγούς και πεζούς σε μία από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο RoadReportCy το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 09:00 στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου, κοντά στο εμπορικό κέντρο Kings Avenue Mall, σε δρόμο που συνδέει το κέντρο της Πάφου με την περιοχή του λιμανιού.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τους μέρος, ενώ συντρίμμια διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο, ενώ αρκετοί περαστικοί και αυτόπτες μάρτυρες συγκεντρώθηκαν στην περιοχή.

Σε βίντεο που καταγράφηκε λίγο μετά το τροχαίο, διακρίνεται ένα άτομο να βρίσκεται στο οδόστρωμα δίπλα σε ένα από τα οχήματα, πιθανόν τραυματισμένο, ενώ πολίτες προσπαθούσαν να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Δείτε βίντεο:

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

