Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

 13.03.2026 - 11:34
Η απόσπαση της Διοικήτριας Πολιτικής Άμυνας Μαρίας Παπά στην Ελεγκτική Υπηρεσία δρομολογήθηκε για διοικητικές ανάγκες των δύο υπηρεσιών και κατόπιν συνεννόησής τους, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ΚΥΠΕ, σημείωσαν πως η απόσπαση δεν αποτελεί εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, αλλά «είναι κάτι που είχε δρομολογηθεί εδώ και μέρες», προσθέτοντας ότι σχετίζεται με διοικητικές ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έπειτα από συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Επεσήμαναν, ακόμη, πως η διαδικασία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία έχει και τον τελικό λόγο, γι’ αυτό και η απόσπαση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Εφόσον αυτή εγκριθεί τελικά από την ΕΔΥ, καθήκοντα αναπληρωτή θα αναλάβει άλλος λειτουργός της Πολιτικής Άμυνας, ανέφεραν.

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

