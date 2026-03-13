«Έφυγε» ένας μικρός άγγελος: Θλίψη για τον 9χρονο Ανδρέα – Θα τον αποχαιρετήσουν όλοι στα λευκά

Ο 9χρονος Ανδρέας, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, βυθίζοντας στην οδύνη την οικογένεια, τους φίλους και όσους είχαν την τύχη να γνωρίσουν το χαμόγελό του.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί το Σάββατο, 14 Μαρτίου, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στην Άρμου, όπου συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Η επιθυμία της οικογένειας για τον αποχαιρετισμό του αγαπημένου τους Ανδρέα είναι ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς καλούν όλους όσους θα παρευρεθούν στην κηδεία να είναι ντυμένοι στα λευκά, τιμώντας την αθωότητα και το φως της ψυχής του μικρού αγοριού.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν από τους οικείους του σε διάφορα ιδρύματα.