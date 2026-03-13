Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Τα παπούτσια που έκανε δώρο στους συνεργάτες του ο Τραμπ έγιναν viral: «Κολυμπούσαν» μέσα σε αυτά
LIKE ONLINE

Video: Τα παπούτσια που έκανε δώρο στους συνεργάτες του ο Τραμπ έγιναν viral: «Κολυμπούσαν» μέσα σε αυτά

 13.03.2026 - 12:11
Video: Τα παπούτσια που έκανε δώρο στους συνεργάτες του ο Τραμπ έγιναν viral: «Κολυμπούσαν» μέσα σε αυτά

Χαμός έχει γίνει στα social media τις τελευταίες ώρες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο να κυκλοφορεί με παπούτσια αρκετά μεγαλύτερα από το νούμερό του.

Η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε τη Δευτέρα (9/3) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να χαρίζει στα κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και σε πολιτικούς συμμάχους του, παπούτσια μάρκας Florsheim, που κοστίζουν μόλις 145 δολάρια το ζευγάρι και πληρώνονται από τον ίδιο τον πρόεδρο, σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Όλοι οι συνεργάτες του τα έχουν», είπε μια γυναίκα συνεργάτης του Λευκού Οίκου στην εφημερίδα.

«Φοβούνται να μην τα φορέσουν»

Φαίνεται πως αυτό ισχύει. Σε πρόσφατες φωτογραφίες, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στηβ Γουίτκοφ έχουν όλοι εμφανιστεί να φορούν τα ίδια μοκασίνια. «Είναι ξεκαρδιστικό γιατί όλοι φοβούνται να μην τα φορέσουν», είπε μια άλλη γυναίκα αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την The Wall Street Journal, «ο πρόεδρος έχει αρχίσει να μαντεύει το νούμερο παπουτσιών των ανθρώπων μπροστά τους. Ζητάει από έναν βοηθό να κάνει μια παραγγελία και μια εβδομάδα αργότερα ένα καφέ κουτί Florsheim φτάνει στον Λευκό Οίκο».

Και συνεχίζει: «Έχουν αρχίσει να φορούν τα Florsheim τους όταν βρίσκονται κοντά στον Τραμπ, μερικοί προφανώς με δυσαρέσκεια», ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα, ενώ ένας υπουργός παραπονέθηκε ότι έπρεπε να βάλει στην άκρη τα Louis Vuitton του.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια πρόσφατη φωτογραφία του Ρούμπιο, το μάντεμα του προέδρου ίσως να μην είναι πάντα σωστό. Μετά τα δημοσιεύματα για τις αγορές παπουτσιών του Τραμπ, μια εικόνα του υπουργού Εξωτερικών έγινε viral, δείχνοντάς τον να φορά μοκασίνια Florsheim που φαίνονταν κάπως χαλαρές, με εμφανές κενό ανάμεσα στη φτέρνα του και το πίσω μέρος του παπουτσιού.

 

Η εμμονή του Τραμπ με τα παπούτσια

Η εμμονή του Τραμπ με τα παπούτσια που φοριούνται στον Λευκό Οίκο δεν προέκυψε ξαφνικά. Τον Δεκέμβριο, ο Τζέι Ντι Βανς αφηγήθηκε ένα περιστατικό στο Οβάλ Γραφείο που είπε ότι «δεν θα ξεχάσει ποτέ».

Ο αντιπρόεδρος είπε ότι ο ίδιος, ο Τραμπ, ο Ρούμπιο και ένας ακόμη πολιτικός συζητούσαν ένα σοβαρό ζήτημα, μέχρι που ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε ξαφνικά τη συζήτηση για να μιλήσει για τα παπούτσια τους.

«Ο πρόεδρος σήκωσε το χέρι του και είπε: “Όχι, όχι, όχι, περιμένετε ένα δευτερόλεπτο. Υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τα παπούτσια”», αφηγήθηκε ο Βανς. Στη συνέχεια ο Τραμπ «κοίταξε πάνω από το γραφείο Resolute» και δήλωσε: «Μάρκο, Τζένι Ντι έχετε χάλια παπούτσια. Πρέπει να σας πάρουμε καλύτερα».

Στη συνέχεια ο Τραμπ φέρεται να ρώτησε τους άνδρες στο δωμάτιο τι νούμερο παπούτσια φορούν. Όταν ένας ανώνυμος πολιτικός απάντησε «7», ο Βανς είπε ότι ο Τραμπ «έγειρε πίσω στην καρέκλα του και αστειεύτηκε: “Ξέρεις ότι μπορείς να καταλάβεις πολλά για έναν άντρα από το νούμερο των παπουτσιών του”».

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Δύο «χρυσά» 5αρια γέμισαν το πορτοφόλι τους - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Αυτές οι γνωστές μάρκες laptop εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
SafeCY, καταφύγια και νέα μέτρα: Πώς άλλαξε το σκηνικό μέσα σε λίγες ημέρες
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από την πλατφόρμα στην… κάλπη - Τα γνωστά πρόσωπα που διεκδικούν έδρα
Εργατικό ατύχημα σε οικοδομή: Δύο πρόσωπα έπεσαν από σκαλωσιά – Νοσηλεύονται σοβαρά στο νοσοκομείο
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

 13.03.2026 - 11:46
Επόμενο άρθρο

«Έφυγε» ένας μικρός άγγελος: Θλίψη για τον 9χρονο Ανδρέα – Θα τον αποχαιρετήσουν όλοι στα λευκά

 13.03.2026 - 12:42
LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

  •  13.03.2026 - 06:22
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

  •  13.03.2026 - 08:37
Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης για τον Φαίδωνα Φαίδωνος - Αξιολογούν το υλικό και αποφασίζουν

  •  13.03.2026 - 11:46
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι υψηλό, μένω Κύπρο»

  •  13.03.2026 - 06:28
«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

«Καμία χαλάρωση στον κανονισμό» - Όσα είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για αφθώδη πυρετό

  •  13.03.2026 - 11:07
«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

«Ομηρία» κατοίκων στην Κάτω Πάφο: Μετατράπηκαν σε τροχονόμοι λόγω αδράνειας του Δήμου - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.03.2026 - 10:39
Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

  •  13.03.2026 - 10:29
Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

Στην Ελεγκτική Υπηρεσία με απόσπαση η Δοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά - «Υπηρεσιακοί οι λόγοι»

  •  13.03.2026 - 11:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα