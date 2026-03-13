Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

 13.03.2026 - 10:29
Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

Καταγγελίες για διπλές χρεώσεις κατά την πληρωμή για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας διατυπώνουν πολίτες, μετά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο σύστημα την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

Όπως αναφέρουν χρήστες, σε ορισμένες περιπτώσεις το σύστημα φαίνεται να χρέωσε δύο φορές το ποσό κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί πολίτες έσπευσαν την τελευταία στιγμή να πληρώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους, με αποτέλεσμα το σύστημα να υπερφορτωθεί και να παρουσιαστούν τεχνικές δυσλειτουργίες.

Το Τhemaonline επικοινώνησε με αρμόδια πηγή από το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η οποία ανέφερε ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει διπλή χρέωση, τα χρήματα θα επιστραφούν στους πολίτες. Όπως διευκρινίστηκε, οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με την τράπεζά τους και να δώσουν λίγο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της συναλλαγής.

Σε περίπτωση που εντός τριών έως τεσσάρων ημερών δεν πραγματοποιηθεί επιστροφή του ποσού, τότε οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για περαιτέρω διευθέτηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

