Χάος με τις άδειες κυκλοφορίας: Πολίτες καταγγέλλουν διπλές χρεώσεις - Τι απαντούν οι αρμόδιοι

Όπως αναφέρουν χρήστες, σε ορισμένες περιπτώσεις το σύστημα φαίνεται να χρέωσε δύο φορές το ποσό κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετοί πολίτες έσπευσαν την τελευταία στιγμή να πληρώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους, με αποτέλεσμα το σύστημα να υπερφορτωθεί και να παρουσιαστούν τεχνικές δυσλειτουργίες.

Το Τhemaonline επικοινώνησε με αρμόδια πηγή από το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η οποία ανέφερε ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει διπλή χρέωση, τα χρήματα θα επιστραφούν στους πολίτες. Όπως διευκρινίστηκε, οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με την τράπεζά τους και να δώσουν λίγο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της συναλλαγής.

Σε περίπτωση που εντός τριών έως τεσσάρων ημερών δεν πραγματοποιηθεί επιστροφή του ποσού, τότε οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για περαιτέρω διευθέτηση.