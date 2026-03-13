Βρετανός αρχηγός ενόπλων δυνάμεων - «Δεν χρειαζόμαστε το αεροπλανοφόρο, έχουμε ένα ήδη και λέγεται Κύπρος»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αρχιπτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον φέρεται να έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά σε κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (NSC) στις 27 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες πριν από τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, Τζόναθαν Πάουελ, φέρεται να ρώτησε τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων εάν θα έπρεπε να αναπτυχθεί το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales στην περιοχή, ενόψει της αυξανόμενης έντασης και του κινδύνου πολεμικής σύγκρουσης.

Ο Σερ Ρίτσαρντ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν χρειαζόμαστε το αεροπλανοφόρο. Δεν χρειαζόμαστε το Ναυτικό. Έχουμε ένα αεροπλανοφόρο – λέγεται Κύπρος».

Η αναφορά αυτή φαίνεται να παραπέμπει στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στη δυτική Κύπρο, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικότερα στρατηγικά σημεία επιχειρήσεων της Βρετανίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Από τη συγκεκριμένη βάση μπορούν να επιχειρούν μαχητικά αεροσκάφη, όπως τα F-35, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με την αποστολή αεροπλανοφόρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ διέψευσαν ότι ο αρχηγός Άμυνας υποστήριξε πως το Βασιλικό Ναυτικό δεν είναι απαραίτητο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική θέση ήταν πως η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων λιρών δεν κρίθηκε αναγκαία, ακριβώς λόγω της επιχειρησιακής δυνατότητας που προσφέρει η βάση στο Ακρωτήρι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το The Telegraph, ανώτερη πηγή στον τομέα της ασφάλειας υποστηρίζει ότι σε μεταγενέστερη υψηλόβαθμη σύσκεψη, το περασμένο Σαββατοκύριακο, αξιωματούχοι ζήτησαν από τον Σερ Ρίτσαρντ να παρουσιάσει περισσότερες στρατιωτικές επιλογές προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κάτι που – σύμφωνα με την ίδια πηγή – δεν έγινε, προκαλώντας δυσαρέσκεια στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό The Spectator υποστήριξε μάλιστα ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων έχει «χάσει την εμπιστοσύνη του Νο 10», κατηγορώντας τον ότι δεν προσέφερε στον πρωθυπουργό επαρκείς στρατιωτικές επιλογές που να ενισχύουν και τη διπλωματική και πολιτική αξιοπιστία της χώρας.

Σύμφωνα με το Telegraph, το πολιτικό κλίμα στο Λονδίνο παραμένει τεταμένο, με τον Κιρ Στάρμερ να δέχεται έντονη κριτική για τον χειρισμό της κρίσης με το Ιράν και για την αρχική επιφυλακτικότητα που επέδειξε ως προς τη στήριξη των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών.

Την ίδια ώρα, το ζήτημα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο επανήλθε στο προσκήνιο, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ιρανικό drone φέρεται να έπληξε την αεροπορική βάση RAF Akrotiri την περασμένη εβδομάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, δήλωσε ότι προκύπτουν «ερωτήματα» σχετικά με το καθεστώς και τον έλεγχο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί.

Από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης, πάντως, πηγές επιμένουν ότι ο πρωθυπουργός διατηρεί πλήρη εμπιστοσύνη στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και ότι οι αναφορές περί ρήξης «απέχουν πολύ από την πραγματικότητα».

Την ίδια στιγμή, το αντιτορπιλικό HMS Dragon, τύπου 45, απέπλευσε την Τρίτη από το Πόρτσμουθ με προορισμό τη Μέση Ανατολή, περίπου μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού ότι θα αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δεν προέβη σε επίσημο σχόλιο για το δημοσίευμα.