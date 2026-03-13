Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στους χειρισμούς της κυβέρνησης για ζητήματα όπως οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, το υδατικό πρόβλημα και η διαχείριση του Αφθώδης Πυρετός, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Τόνισε παράλληλα ότι, όταν τίθεται ζήτημα παραιτήσεων, θα πρέπει πρώτα να γίνεται σαφές τι σημαίνει πολιτική ευθύνη και πού αυτή αρχίζει, προσθέτοντας πως αυτό που χρειάζεται η κοινωνία είναι «πειστικές προτάσεις για να προχωρήσουμε».

Δείτε το βίντεο: