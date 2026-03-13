Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠιλότος κατέγραφε με κρυφή κάμερα τις ερωτικές του συνευρέσεις με συναδέλφους του και τις «ανέβαζε» στο διαδίκτυο
ΔΙΕΘΝΗ

Πιλότος κατέγραφε με κρυφή κάμερα τις ερωτικές του συνευρέσεις με συναδέλφους του και τις «ανέβαζε» στο διαδίκτυο

 13.03.2026 - 08:31
Πιλότος κατέγραφε με κρυφή κάμερα τις ερωτικές του συνευρέσεις με συναδέλφους του και τις «ανέβαζε» στο διαδίκτυο

Ένας 31χρονος πιλότος της British Airways συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από καταγγελίες ότι κατέγραφε κρυφά σεξουαλικές επαφές με τουλάχιστον 16 γυναίκες και δημοσίευε το υλικό στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη The Sun, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν φερόμενα θύματα εντόπισαν υλικό από τις προσωπικές τους στιγμές να εμφανίζεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πιλότος φέρεται να ανέπτυσσε σχέσεις με γυναίκες που εργάζονταν σε άλλες αεροπορικές εταιρείες, τις οποίες γνώριζε κατά τη διάρκεια διαμονών σε ξενοδοχεία μεταξύ πτήσεων σε διάφορες χώρες του κόσμου.

«Με κατέγραφε χωρίς τη συγκατάθεσή μου»
Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι μία γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι υπήρξε ερωμένη του πιλότου μεταξύ των ετών 2023 και 2025, ανέφερε σε φίλη της: «Με κατέγραφε κατά τη διάρκεια σεξουαλικών επαφών χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Δεν το είχα αντιληφθεί μέχρι που μια άλλη γυναίκα, με την οποία επίσης είχαν σχέση, μου το ανέφερε».

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο πιλότος και εραστής της, συνήθιζε να τοποθετεί μπροστά τους τον φορητό υπολογιστή του με τη μουσική να παίζει, αλλά με την οθόνη σβηστή, κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών.

Πλέον έχει διαπιστωθεί ότι το υλικό κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και αποκαλύφθηκε ότι το έκανε και σε άλλες 15 γυναίκες.

Μια άλλη γυναίκα φέρεται να εντόπισε πολλαπλά βίντεο στον υπολογιστή του πιλότου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Παράλληλα, κάποια από τα θύματά του υποστηρίζουν ότι είχε καλύψει με ταινία το φωτάκι που υποδεικνύει ότι η κάμερα του λάπτοπ βρίσκεται σε λειτουργία καταγραφής.

Αναφορές για χρήση κοκαΐνης
Επιπλέον, ο πιλότος φέρεται να είχε καταγγελθεί στη British Airways και για αναφορές σχετικά με χρήση κοκαΐνης. Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος πιλότος έχει τεθεί προσωρινά εκτός υπηρεσίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε: «Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα 31 ετών με την υποψία του αδικήματος της ηδονοβλεψίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία που έγινε στην αστυνομία την Τρίτη 3 Μαρτίου σχετικά με τη λήψη και διανομή βίντεο χωρίς συναίνεση. Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Δύο «χρυσά» 5αρια γέμισαν το πορτοφόλι τους - Πόσα μοιράζει η επόμενη κλήρωση
Αυτές οι γνωστές μάρκες laptop εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
SafeCY, καταφύγια και νέα μέτρα: Πώς άλλαξε το σκηνικό μέσα σε λίγες ημέρες
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από την πλατφόρμα στην… κάλπη - Τα γνωστά πρόσωπα που διεκδικούν έδρα
Εργατικό ατύχημα σε οικοδομή: Δύο πρόσωπα έπεσαν από σκαλωσιά – Νοσηλεύονται σοβαρά στο νοσοκομείο
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι ψηλό, μένω Κύπρο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πανηγύρισε την ισοπαλία με την Κρίσταλ Πάλας ο Ανδρέας Αποστόλου - «Περήφανοι ΑΕΚ μας, περήφανοι Λάρνακα μας»

 13.03.2026 - 08:18
Επόμενο άρθρο

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

 13.03.2026 - 08:37
LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση μπαίνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ, να συνεχίζουν τις επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», την στιγμή που ο Λίβανος συνεχίζει να δέχεται επιθέσεις και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το ThemaOnline σας μεταφέρε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

LIVE: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, καταρρίφτηκε ιπτάμενο τάνκερ των ΗΠΑ στο Ιράκ - Ανησυχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

  •  13.03.2026 - 06:22
Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

Βίντεο - Λετυμπιώτης: Απαντά στις πιέσεις για παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας - «Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα τι είναι πολιτική ευθύνη»

  •  13.03.2026 - 08:37
Μάχη για τη ζωή δίνουν οι δύο εργαζόμενοι στο Παραλίμνι - Έτσι σημειώθηκε το νέο εργατικό ατύχημα

Μάχη για τη ζωή δίνουν οι δύο εργαζόμενοι στο Παραλίμνι - Έτσι σημειώθηκε το νέο εργατικό ατύχημα

  •  13.03.2026 - 08:43
Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι ψηλό, μένω Κύπρο»

Φειδίας στο «T»: «Εγώ έχω τώρα όλη την δύναμη - Αν το αποτέλεσμα στις Βουλευτικές είναι ψηλό, μένω Κύπρο»

  •  13.03.2026 - 06:28
Αυτή είναι η απόφαση του ΥΠΕΣ για την εκκένωση στο Ακρωτήρι - Σε αυξημένη ετοιμότητα η περιοχή

Αυτή είναι η απόφαση του ΥΠΕΣ για την εκκένωση στο Ακρωτήρι - Σε αυξημένη ετοιμότητα η περιοχή

  •  13.03.2026 - 08:48
Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από την πλατφόρμα στην… κάλπη - Τα γνωστά πρόσωπα που διεκδικούν έδρα

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Από την πλατφόρμα στην… κάλπη - Τα γνωστά πρόσωπα που διεκδικούν έδρα

  •  13.03.2026 - 06:41
Του έστησαν καρτέρι: Επιτέθηκαν σε 20χρονο με μαχαίρι και του πήραν το πορτοφόλι – Χειροπέδες σε 17χρονο

Του έστησαν καρτέρι: Επιτέθηκαν σε 20χρονο με μαχαίρι και του πήραν το πορτοφόλι – Χειροπέδες σε 17χρονο

  •  13.03.2026 - 06:34
Πανηγύρισε την ισοπαλία με την Κρίσταλ Πάλας ο Ανδρέας Αποστόλου - «Περήφανοι ΑΕΚ μας, περήφανοι Λάρνακα μας»

Πανηγύρισε την ισοπαλία με την Κρίσταλ Πάλας ο Ανδρέας Αποστόλου - «Περήφανοι ΑΕΚ μας, περήφανοι Λάρνακα μας»

  •  13.03.2026 - 08:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα