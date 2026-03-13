Πιλότος κατέγραφε με κρυφή κάμερα τις ερωτικές του συνευρέσεις με συναδέλφους του και τις «ανέβαζε» στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με τη The Sun, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν φερόμενα θύματα εντόπισαν υλικό από τις προσωπικές τους στιγμές να εμφανίζεται σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πιλότος φέρεται να ανέπτυσσε σχέσεις με γυναίκες που εργάζονταν σε άλλες αεροπορικές εταιρείες, τις οποίες γνώριζε κατά τη διάρκεια διαμονών σε ξενοδοχεία μεταξύ πτήσεων σε διάφορες χώρες του κόσμου.

«Με κατέγραφε χωρίς τη συγκατάθεσή μου»

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι μία γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι υπήρξε ερωμένη του πιλότου μεταξύ των ετών 2023 και 2025, ανέφερε σε φίλη της: «Με κατέγραφε κατά τη διάρκεια σεξουαλικών επαφών χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Δεν το είχα αντιληφθεί μέχρι που μια άλλη γυναίκα, με την οποία επίσης είχαν σχέση, μου το ανέφερε».

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο πιλότος και εραστής της, συνήθιζε να τοποθετεί μπροστά τους τον φορητό υπολογιστή του με τη μουσική να παίζει, αλλά με την οθόνη σβηστή, κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών.

Πλέον έχει διαπιστωθεί ότι το υλικό κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και αποκαλύφθηκε ότι το έκανε και σε άλλες 15 γυναίκες.

Μια άλλη γυναίκα φέρεται να εντόπισε πολλαπλά βίντεο στον υπολογιστή του πιλότου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Παράλληλα, κάποια από τα θύματά του υποστηρίζουν ότι είχε καλύψει με ταινία το φωτάκι που υποδεικνύει ότι η κάμερα του λάπτοπ βρίσκεται σε λειτουργία καταγραφής.

Αναφορές για χρήση κοκαΐνης

Επιπλέον, ο πιλότος φέρεται να είχε καταγγελθεί στη British Airways και για αναφορές σχετικά με χρήση κοκαΐνης. Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος πιλότος έχει τεθεί προσωρινά εκτός υπηρεσίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου δήλωσε: «Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα 31 ετών με την υποψία του αδικήματος της ηδονοβλεψίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία που έγινε στην αστυνομία την Τρίτη 3 Μαρτίου σχετικά με τη λήψη και διανομή βίντεο χωρίς συναίνεση. Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα