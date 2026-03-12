Ντουπλάντις: Ο εξωγήινος Σουηδός ξανάγραψε ιστορία μέσα στο… σπίτι του με νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις χάρισε ξανά μια ιστορική στιγμή στον στίβο, «πετώντας» στα 6.31 μ. και σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ μέσα στο σπίτι του, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει φαινόμενο άλλου πλανήτη.