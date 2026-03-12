Eγκρίθηκε πρόταση νόμου για τα deepfakes στην Κύπρο

H πρόταση τροποποιεί το νόμο περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, ώστε να απαγορευθεί η διάθεση στο κοινό μιμήσεων μέσω προϊόντος βαθυπαραποίησης των προσωπικών φυσικών χαρακτηριστικών ενός φυσικού προσώπου, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου, καθώς και μιμήσεων μέσω προϊόντος βαθυπαραποίησης της ερμηνείας ή της εκτέλεσης ενός ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του.

Η παρεχόμενη προστασία ισχύει μέχρι να παρέλθουν πενήντα έτη από το έτος θανάτου του φυσικού προσώπου ή καλλιτέχνη ή ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη, ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση παράβασης των προτεινόμενων ρυθμίσεων, παρέχεται το δικαίωμα στα επηρεαζόμενα πρόσωπα να καταχωρίσουν αγωγή ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για αξίωση αποζημιώσεων και έκδοση απαγορευτικού διατάγματος, κατ’ αναλογίαν των διατάξεων που ισχύουν για προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η διάθεση στο κοινό μιμήσεων μέσω προϊόντος βαθυπαραποίησης των προσωπικών φυσικών χαρακτηριστικών ενός φυσικού προσώπου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων με τη δημιουργία ιδιογενούς (sui generis) προστασίας των προσωπικών φυσικών χαρακτηριστικών κάθε φυσικού προσώπου, της καλλιτεχνικής απόδοσης ενός καλλιτέχνη που δεν αφορά προστατευόμενο έργο και της ερμηνείας ή εκτέλεσης ενός ερμηνευτή ή εκτελεστή καλλιτέχνη από μιμήσεις μέσω προϊόντος βαθυπαραποίησης οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των εν λόγω προσώπων, το δημόσιο συμφέρον, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Ο εισηγητής της πρότασης Χρίστος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στις αρνητικές διαστάσεις που δυνατό να λάβει η εξέλιξη της τεχνολογίας και δη της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, επισήμανε ότι παρόμοια ρύθμιση έχει υιοθετήσει η Δανία και αναμένεται να προχωρήσουν κατά παρόμοιο τρόπο και άλλες χώρες.

Τόνισε ότι η ανάγκη αυτής της νομοθεσίας είναι πλέον άμεση και πρακτική για την Κύπρο γιατί το τελευταίο διάστημα, ειδήσεις στην Κύπρο έχουν αναδείξει σειρά περιστατικών κατά τα οποία τεχνητά παραγόμενα βίντεο και ηχητικά χρησιμοποιήθηκαν για εξαπάτηση πολιτών, επενδυτικές απάτες, παραπλάνηση μέσω ψευδών διαφημίσεων, καθώς και για σοβαρές προσβολές της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ανθρώπων.

"Εξίσου ανησυχητικό είναι ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην οικονομική απάτη. Κυπριακά μέσα έχουν υπογραμμίσει πως η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται πλέον και για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένου ή εξευτελιστικού ψευδο-υλικού, ιδιαίτερα σε βάρος γυναικών, χωρίς συναίνεση και χωρίς ουσιαστικό μηχανισμό άμεσης απόσυρσης όταν το υλικό αρχίζει να κυκλοφορεί", τόνισε.

Ανέφερε επίσης ότι η διασπορά ψευδών πολιτικών ειδήσεων, ακόμα και ασύμμετρων απειλών και δημιουργία κρισιακών καταστάσεων, σε μια ημικατεχόμενη χώρα όπως η πατρίδα μας είναι ένας άλλος σοβαρός κίνδυνος.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς συνεχάρη τον συνάδελφό του λέγοντας ότι η χυδαιότητα δεν μπορεί να συμβαδίζει με την δημοκρατία.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι με την παραπληροφόρηση που επικρατεί, τέτοιες προτάσεις νόμου είναι επιτακτικές για την προστασία των πολιτών. Είπε ότι και η ΕΕ πρέπει να δώσει κατεύθυνση σε αυτό το θέμα.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι η Βουλή δίνει όπλα αλλά και εκτελεστική εξουσία πρέπει να δράσει και να ενισχύσει την μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ