Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 12.03.2026 - 06:39
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

Για αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, με αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, επιτόκια και τουρισμό, προειδοποιεί ο οικονομολόγος Γιάννης Τελώνης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την Κύπρο. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο ThemaOnline, η κατάσταση επηρεάζει ήδη βασικούς τομείς της αγοράς και, εάν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο κύριος Τελώνης ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να καταγραφούν αυξήσεις σε διάφορα προϊόντα, επισημαίνοντας ότι ένας σημαντικός παράγοντας που εμφανίστηκε πρόσφατα είναι οι μεγάλες εξαγωγές λιπασμάτων από το Ιράν. Όπως εξήγησε, το Ιράν κατέχει πολύ μεγάλο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά λιπασμάτων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής τροφίμων. Επειδή τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή, η αύξηση της τιμής τους δημιουργεί αλυσιδωτές επιδράσεις σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, καθώς χρησιμοποιούνται και για την παραγωγή ζωοτροφών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Ιράν εξάγει κυρίως προς χώρες της Ανατολής και ιδιαίτερα της Άπω Ανατολής. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί έλλειψη σε αυτές τις αγορές, οι χώρες θα αναζητήσουν προϊόντα από άλλες περιοχές, κάτι που αναπόφευκτα θα επηρεάσει και τις ευρωπαϊκές τιμές λιπασμάτων. Τόνισε επίσης ότι όσο καθυστερεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τόσο πιο γρήγορα θα φανούν οι αυξήσεις, εκτιμώντας ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές»

Ο οικονομολόγος υπογράμμισε ακόμη ότι «η κρίση ανέδειξε την υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης από εξωτερικούς ενεργειακούς παράγοντες, σημειώνοντας ότι η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου δείχνει πως η κατάσταση δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη και θα έχει συνέπειες στην οικονομία»

Σε ό,τι αφορά πιθανές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ανέφερε ότι πρόκειται πλέον για πολιτική απόφαση. Όπως είπε, η αγορά δείχνει ότι όταν υπάρχει έλλειψη καυσίμου, η τιμή ανεβαίνει, ωστόσο το πώς θα διαχειριστεί κάθε χώρα την κατάσταση ώστε να περιορίσει τις αυξήσεις αποτελεί θέμα πολιτικής επιλογής. Πρόσθεσε ότι σήμερα υπάρχει έλλειμμα περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, γεγονός που πιέζει τις τιμές προς τα πάνω.

Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως σημείωσε, προκαλούν και τα χτυπήματα σε ζωτικές υποδομές, αναφέροντας ως παράδειγμα τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, που αποτελούν κρίσιμες υποδομές για πολλές χώρες.

Αναφερόμενος στον τουρισμό, τόνισε ότι «η αύξηση στο κόστος καυσίμων επηρεάζει άμεσα τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τα αεροπλάνα δεν ανεφοδιάζονται από μία μόνο χώρα αλλά από διαφορετικές αγορές. Εκτίμησε ότι η αύξηση στο κόστος δεν θα είναι οριακή, αλλά μπορεί να φτάσει το 10% έως 20%, κάτι που θα καταστήσει τον κυπριακό τουρισμό λιγότερο ανταγωνιστικό. Όπως είπε, όσο περνά ο χρόνος, οι κρατήσεις για το καλοκαίρι ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολίες, αφού οι καταναλωτές θα επανεξετάσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό πριν αποφασίσουν για διακοπές»

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τις δύο βασικές αγορές του κυπριακού τουρισμού, τη βρετανική και την ισραηλινή. Στην περίπτωση της Βρετανίας, η μεγάλη απόσταση σημαίνει υψηλότερο κόστος εισιτηρίων, ενώ στην περίπτωση του Ισραήλ, ο πόλεμος δημιουργεί επιπλέον αβεβαιότητα.

Ο κ. Τελώνης ανέφερε επίσης ότι το κλίμα ανασφάλειας επηρεάζει ήδη την αγορά καυσίμων, καθώς ο φόβος πολεμικής σύγκρουσης οδήγησε πολλούς καταναλωτές να γεμίσουν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα αποθέματα που είχαν αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές και να αντικατασταθούν από νέα, έως και 50% ακριβότερα. Όπως σημείωσε, υπό κανονικές συνθήκες η αύξηση αυτή θα φαινόταν σε δύο εβδομάδες, αλλά η ζήτηση την επιτάχυνε.

Παράλληλα, σχολίασε ότι ακόμη και η δημόσια συζήτηση για καταφύγια δημιουργεί αρνητική εικόνα προς το εξωτερικό και στέλνει μήνυμα ανασφάλειας στους πιθανούς επισκέπτες της χώρας.

Η αύξηση επιτοκίων και τα σενάρια 

Σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, προειδοποίησε ότι είναι αναπόφευκτη η αύξηση των επιτοκίων. Όπως εκτίμησε, αν η κατάσταση διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα, είναι πιθανή η αύξηση επιτοκίων στην Ευρωζώνη τουλάχιστον κατά 0,25%, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός, κάτι που θα επηρεάσει και την Κύπρο αλλά και τη Βρετανία. Οι κεντρικές τράπεζες, όπως είπε, θα δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας.

Για την Κύπρο, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τον τουριστικό τομέα, ενώ υπενθύμισε ότι οι αρμόδιοι θέλουν να αποφύγουν αυτό που παρατηρήθηκε το 2022, όταν ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 10% και χρειάστηκε μεγάλη αύξηση επιτοκίων για να ελεγχθεί. Για τον λόγο αυτό, εάν χρειαστεί, οι αυξήσεις θα γίνουν άμεσα.

Ως πιο αισιόδοξο σενάριο, ανέφερε ότι αν η κρίση τερματιστεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των πλοίων χωρίς νέα χτυπήματα σε υποδομές, τότε η παραγωγή μπορεί να επανέλθει σε πλήρη ρυθμό μέχρι το τέλος Απριλίου. Σε αυτή την περίπτωση, η οικονομία θα επηρεαστεί μόνο για δύο μήνες μέσα στο έτος και οι συνέπειες δεν θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

 12.03.2026 - 06:34
Καθησυχάζουν οι υπεραγορές: Γεμάτα τα ράφια – Τι αποθέματα υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

 12.03.2026 - 06:41
