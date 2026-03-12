Themasports lifenewscy
Καθησυχάζουν οι υπεραγορές: Γεμάτα τα ράφια – Τι αποθέματα υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

ΑΒΡΑΑΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 12.03.2026 - 06:41
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριος Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου σχετικά με την επάρκεια προϊόντων στις υπεραγορές, παρά την αυξημένη ζήτηση που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Όπως αναφέρθηκε στο ThemaOnline, τα ράφια παραμένουν γεμάτα, ενώ τα αποθέματα βασικών προϊόντων μπορούν να καλύψουν την αγορά για διάστημα έως και δυόμιση μηνών.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ανέφερε πως «υπάρχει επάρκεια στα προϊόντα και δεν τίθεται κανένα θέμα ανησυχίας», σημειώνοντας ότι οι παραγγελίες παραλαμβάνονται κανονικά στις ποσότητες που ζητούνται.

Όπως εξήγησε, οι υπεραγορές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με προμηθευτές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί η εφοδιαστική αλυσίδα. «Η αγορά δεν παρουσιάζει καμία έλλειψη σε κανένα προϊόν και τα ράφια των υπεραγορών είναι γεμάτα», υπογράμμισε.

Αυξημένη ζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα

Την ίδια ώρα, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι την προηγούμενη εβδομάδα παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα προϊόντα, εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν προϊόντα μακράς διάρκειας, όπως φακές, μακαρόνια, ρύζι, παιδικές τροφές και παιδικές πάνες. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε τις υπεραγορές σε συνεχή ανατροφοδότηση των ραφιών.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, από την περασμένη Δευτέρα η αγορά επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς.

Μειωμένη ζήτηση αυτή την εβδομάδα

Ερωτηθείς κατά πόσο η ζήτηση μειώθηκε τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Αντωνίου εξήγησε ότι πολλοί πολίτες προμηθεύτηκαν ήδη τα προϊόντα που θεωρούν απαραίτητα για το λεγόμενο «σακίδιο έκτακτης ανάγκης», γεγονός που οδήγησε σε μείωση της ζήτησης αυτή την εβδομάδα.

Απόθεμα μέχρι και δυόμιση μήνες

Σε ερώτηση για το πόσο μπορούν να αντέξουν τα αποθέματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο γενικός γραμματέας του ΠΑΣΥΛΕ ανέφερε ότι στα βασικά προϊόντα οι υπεραγορές διαθέτουν απόθεμα που μπορεί να καλύψει περίπου 30 ημέρες, ενώ επιπλέον απόθεμα υπάρχει και στους προμηθευτές.

Όπως σημείωσε, συνολικά το διαθέσιμο απόθεμα θα μπορούσε να καλύψει την αγορά για περίπου δύο έως δυόμιση μήνες.

Παράλληλα τόνισε ότι τα περισσότερα προϊόντα εισάγονται από την Ελλάδα και την Κεντρική Ευρώπη, γεγονός που αυτή τη στιγμή δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στον εφοδιασμό.

Ανησυχία για τον αφθώδη πυρετό

Καταληκτικά, ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε και στον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τον Αφθώδης Πυρετός.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση μαζικής θανάτωσης ζώων, ενδέχεται να χρειαστεί εισαγωγή προϊόντων από το εξωτερικό, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές.

