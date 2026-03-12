Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου - Έχουν και Άγιο πέρα από γνωστή μεγάλη γιορτή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου - Έχουν και Άγιο πέρα από γνωστή μεγάλη γιορτή

 12.03.2026 - 06:19
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου - Έχουν και Άγιο πέρα από γνωστή μεγάλη γιορτή

Σήμερα Πέμπτη, 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θεοφάνης,
Φάνης,
Θεοφανία,
Φάνια,
Φανή,
Φένια,
Φανούλα*.

Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής, γεννήθηκε το 760 μ.Χ. από ευσεβείς και φιλόθεους γονείς, τον Ισαάκ και την Θεοδότη. Σε ηλικία οκτώ ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και η μητέρα του ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανατροφής, της διαπαιδαγωγήσεως και της μορφώσεως του υιού της Θεοφάνους.

Ο Όσιος, κατά παράκληση της μητέρα του, νυμφεύθηκε σε νεαρή ηλικία την ευσεβή και πλούσια Μεγαλώ. Ο γάμος αυτός, που ήταν αντίθετος για τη μοναχική ζωή που επιθυμούσε ο Όσιος, διαλύθηκε. Η μεν σύζυγος αυτού έγινε μοναχή στη μονή της Πριγκίπου και μετονομάσθηκε Ειρήνη, ο δε Όσιος κατέφυγε, το 781 μ.Χ., σ’ ένα μοναστήρι κοντά στο βουνό της Συγριανής, το Πολίχνιο.

Από τη μονή αυτή, ως λόγιος και ενάρετος μοναχός, προσκλήθηκε μαζί με άλλους ηγουμένους διαπρεπείς, στην Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, το έτος 787 μ.Χ.

Όταν επέστρεψε, εγκατέστησε ηγούμενο τον μοναχό Στρατήγιο και εκείνος αποσύρθηκε στην απέναντι νήσο Καλώνυμον, όπου ίδρυσε μεγάλη μονή και εκεί, αφού εγκαταβίωσε επί εξαετία, ασχολήθηκε με την καλλιγραφία και τις συγγραφές.

Αλλά ατυχώς η υγεία του προσβλήθηκε από οξεία λιθίαση. Σε αυτή την χαλεπή κατάσταση δεν παρέλειψε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όταν προσκλήθηκε υπό του Λέοντος του Αρμενίου (813 – 820 μ.Χ.), ο οποίος προσπάθησε διά του Πατριάρχη Ιωσήφ του εικονομάχου να ελκύσει αυτόν στην αίρεση της εικονομαχίας. Ο Όσιος φυσικά δεν ήταν δυνατό να αποδεχθεί μία τέτοια πρόταση και να προδώσει την Ορθόδοξη πίστη. Έτσι τον έκλεισαν σε σκοτεινό μέρος και στην συνέχεια τον εξόρισαν στη Σαμοθράκη, όπου μετά από είκοσι τρεις ημέρες κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 815 (ή κατ’ άλλους το 818 μ.Χ.). Αργότερα οι μαθητές του μετακόμισαν τα ιερά λείψανα του το έτος 822 μ.Χ., στη μονή του, όπου ετελείτο η Σύναξη του, όπως και τη Μεγάλη Εκκλησία.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο.

☀ Ανατολή ήλιου: 06:40 – Δύση ήλιου: 18:29
🌗 Σελήνη 23 ημερών

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Σκηνές πανικού στη Λάρνακα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Έτρεχαν να βγουν έξω οι ένοικοι
Χριστοδουλίδης: «Η ΕΕ στο πλευρό μας.. η Κυπριακή Δημοκρατία θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους» - Τι απαντά για τις δηλώσεις της Αννίτας
Μήνυμα προς την ΕΕ από Έρχιουρμαν: Το έργο GSI μπορεί να περιπλέξει το Κυπριακό
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας
Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»
Eurostat: Στην Κύπρο το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καιρός: Μία κάτω, μία πάνω η θερμοκρασία - Αυξάνεται η σκόνη - Μην πλύνετε ακόμη το αυτοκίνητο, έρχονται βροχές

 12.03.2026 - 06:16
Επόμενο άρθρο

LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

 12.03.2026 - 06:23
LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν: Τέρμα τα αντίποινα, αρχίζει ολοκληρωτικός πόλεμος. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 νάρκες στα Στενά, κάτι που αμφισβήτησε ο Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν. Μαζική επίθεση με 100 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο προς το Ισραήλ, ηχούν σειρήνες στο Μπαχρέιν. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

LIVE: «Το Ιράν είναι κοντά στην ήττα», λέει ο Τραμπ - Τεχεράνη και Χεζμπολάχ έπληξαν τουλάχιστον 50 στόχους στο Ισραήλ που απάντησε με βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

  •  12.03.2026 - 06:23
Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

  •  12.03.2026 - 06:34
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

  •  12.03.2026 - 06:39
Καθησυχάζουν οι υπεραγορές: Γεμάτα τα ράφια – Τι αποθέματα υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Καθησυχάζουν οι υπεραγορές: Γεμάτα τα ράφια – Τι αποθέματα υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

  •  12.03.2026 - 06:41
Καιρός: Μία κάτω, μία πάνω η θερμοκρασία - Αυξάνεται η σκόνη - Μην πλύνετε ακόμη το αυτοκίνητο, έρχονται βροχές

Καιρός: Μία κάτω, μία πάνω η θερμοκρασία - Αυξάνεται η σκόνη - Μην πλύνετε ακόμη το αυτοκίνητο, έρχονται βροχές

  •  12.03.2026 - 06:16
Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια το κόστος της πρώτης εβδομάδας πολέμου για τις ΗΠΑ

Πάνω από 11,3 δισ. δολάρια το κόστος της πρώτης εβδομάδας πολέμου για τις ΗΠΑ

  •  12.03.2026 - 06:45
Μύθοι και αλήθειες: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον μεταβολισμό

Μύθοι και αλήθειες: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον μεταβολισμό

  •  12.03.2026 - 06:50
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου - Έχουν και Άγιο πέρα από γνωστή μεγάλη γιορτή

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου - Έχουν και Άγιο πέρα από γνωστή μεγάλη γιορτή

  •  12.03.2026 - 06:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα