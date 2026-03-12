Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒίντεο: Στον «αέρα» το Pame Express – «Δεν μπορεί να αναστέλλεται μονομερώς» - Οσα αναφέρει το Υπουργείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο: Στον «αέρα» το Pame Express – «Δεν μπορεί να αναστέλλεται μονομερώς» - Οσα αναφέρει το Υπουργείο

 12.03.2026 - 09:34
Βίντεο: Στον «αέρα» το Pame Express – «Δεν μπορεί να αναστέλλεται μονομερώς» - Οσα αναφέρει το Υπουργείο

Την αναστολή της λειτουργίας της υπηρεσίας Pame Express από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσε η Cyprus Public Transport, επικαλούμενη έλλειψη διαθέσιμων οδηγών. Η εταιρεία σημείωσε ότι η απόφαση λήφθηκε παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να αποφευχθεί, προσθέτοντας ότι καταβάλλονται ενέργειες ώστε η υπηρεσία να επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Οικονομικός Διευθυντής της Cyprus Public Transport, Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου, ανέφερε ότι η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να καλύψει ταυτόχρονα τόσο τη βασική της υπηρεσία όσο και την επιπρόσθετη υπηρεσία Pame Express. «Δεν μπορούμε να καλύψουμε τη συμβατική μας υπηρεσία. Είναι μια επιτυχημένη υπηρεσία, όμως δεν παύει να είναι επιπρόσθετη της βασικής μας υπηρεσίας. Αναγκαστικά και συμβατικά πρέπει να καλύψουμε την βασική μας υπηρεσία», είπε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο ήταν ενήμερο για το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Προϊστάμενος Τομέα Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, σημείωσε ότι η εταιρεία είχε ενημερώσει το Υπουργείο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια υπηρεσία δεν μπορεί να ανασταλεί μονομερώς. Όπως ανέφερε, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, ενώ υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός αντί της αναστολής μιας υπηρεσίας που το 2025 κατέγραψε πάνω από 100.000 μετακινήσεις.

Ο κ. Νικηφόρου πρόσθεσε ότι η σύμβαση προβλέπει πως η εταιρεία οφείλει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα ακύρωσης συμβολαίου. «Το Pame δεν πρόκειται και δεν πρέπει να σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ
Κάιλι Τζένερ: Ανεβάζει το θερμόμετρο - Τόπλες σε άκρως αισθησιακή φωτογράφιση - «Θέλω να κάνω και άλλα παιδιά»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Νικολάου – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο: Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο – Επέμβαση Πυροσβεστικής για διάσωση
OnlyFans: Εργαζόμενη με 2 δολάρια την ώρα πίσω από ακριβοπληρωμένο μοντέλο - «Είναι σπαρακτικό»
Αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα, τουρισμό και...επιτόκια – «Αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή» - Πότε θα γίνουν αισθητές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

 12.03.2026 - 09:31
Επόμενο άρθρο

Η νέα κατηγορία που μπαίνει στα φετινά Όσκαρ και τι σημαίνει

 12.03.2026 - 09:32
LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν: Τέρμα τα αντίποινα, αρχίζει ολοκληρωτικός πόλεμος. Το Ιράν διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν τοποθέτησε 12 νάρκες στα Στενά, κάτι που αμφισβήτησε ο Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ψήφισμα των κρατών του Κόλπου κατά του Ιράν. Μαζική επίθεση με 100 ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο προς το Ισραήλ, ηχούν σειρήνες στο Μπαχρέιν. Όλες οι εξελίξεις άμεσα και έγκυρα από το ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

LIVE: Νέο χτύπημα σε κοντέινερ στα Στενά του Ορμούζ - Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου

  •  12.03.2026 - 06:23
Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

  •  12.03.2026 - 06:34
Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Χιλιάδες ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα - Στο «μικροσκόπιο» Δήμοι και Κοινότητες

Έκθεση-κόλαφος από την Ελεγκτική: Χιλιάδες ανέλεγκτες οικονομικές καταστάσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα - Στο «μικροσκόπιο» Δήμοι και Κοινότητες

  •  12.03.2026 - 08:59
Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ

Έρχονται αλλαγές για τους ΣΥΟΠ: Στα 57 έτη το όριο υπηρεσίας - Αυξήσεις σε επιδόματα και δυνατότητα μετάβασης σε ΣΥΠ

  •  12.03.2026 - 08:55
Αιφνιδιαστική επίθεση: Άγνωστος ψέκασε σπρέι στο πρόσωπο υπαλλήλου φωτοεπισήμανσης - Του «έσπασαν» το όχημα

Αιφνιδιαστική επίθεση: Άγνωστος ψέκασε σπρέι στο πρόσωπο υπαλλήλου φωτοεπισήμανσης - Του «έσπασαν» το όχημα

  •  12.03.2026 - 09:07
Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Όχημα του ανέκοψε την πορεία - Δείτε σε ποια περιοχή

Τροχαίο στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο μοτοσικλετιστής - Όχημα του ανέκοψε την πορεία - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  12.03.2026 - 09:30
Βίντεο: Τι είναι οι μυστηριώδεις λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου; Τι σχέση έχουν με τον πόλεμο

Βίντεο: Τι είναι οι μυστηριώδεις λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου; Τι σχέση έχουν με τον πόλεμο

  •  12.03.2026 - 09:04
Αγαπημένο στέκι στο χωριό αλλάζει style και γίνεται μποέμ steak house κάθε Τετάρτη – Ζωντανή μουσική και καλό φαγητό - Μην το χάσετε

Αγαπημένο στέκι στο χωριό αλλάζει style και γίνεται μποέμ steak house κάθε Τετάρτη – Ζωντανή μουσική και καλό φαγητό - Μην το χάσετε

  •  12.03.2026 - 08:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα