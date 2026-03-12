Βίντεο: Στον «αέρα» το Pame Express – «Δεν μπορεί να αναστέλλεται μονομερώς» - Οσα αναφέρει το Υπουργείο

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Οικονομικός Διευθυντής της Cyprus Public Transport, Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου, ανέφερε ότι η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να καλύψει ταυτόχρονα τόσο τη βασική της υπηρεσία όσο και την επιπρόσθετη υπηρεσία Pame Express. «Δεν μπορούμε να καλύψουμε τη συμβατική μας υπηρεσία. Είναι μια επιτυχημένη υπηρεσία, όμως δεν παύει να είναι επιπρόσθετη της βασικής μας υπηρεσίας. Αναγκαστικά και συμβατικά πρέπει να καλύψουμε την βασική μας υπηρεσία», είπε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο ήταν ενήμερο για το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Προϊστάμενος Τομέα Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, σημείωσε ότι η εταιρεία είχε ενημερώσει το Υπουργείο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μια τέτοια υπηρεσία δεν μπορεί να ανασταλεί μονομερώς. Όπως ανέφερε, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, ενώ υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός αντί της αναστολής μιας υπηρεσίας που το 2025 κατέγραψε πάνω από 100.000 μετακινήσεις.

Ο κ. Νικηφόρου πρόσθεσε ότι η σύμβαση προβλέπει πως η εταιρεία οφείλει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών, διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα ακύρωσης συμβολαίου. «Το Pame δεν πρόκειται και δεν πρέπει να σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο: