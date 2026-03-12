Νεκρή γυναίκα στη Λεμεσό: Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια – Τι κατέδειξε η νεκροτομή

Σύμφωνα με τα ευρήματα, έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια και ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η ακριβής αιτία θανάτου, θα καθοριστεί μετά τις ιστοπαθολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα διαπιστώθηκε και η ταυτότητά της. Πρόκειται για αλλοδαπή με άδεια επισκέπτη στην ΚΔ. Αναμένεται η ενημέρωση των οικείων της για τη δημοσίευση των στοιχείων της από την Αστυνομία.