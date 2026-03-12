Αιφνιδιαστική επίθεση: Άγνωστος ψέκασε σπρέι στο πρόσωπο υπαλλήλου φωτοεπισήμανσης - Του «έσπασαν» το όχημα

Το ένα από τα τρία πρόσωπα ζήτησε να μιλήσει με τον παραπονούμενο και αφού αυτός άνοιξε λίγο το παράθυρο της πόρτας του οδηγού, ο άγνωστος άντρας φέρεται να εκτόξευσε σπρέι στο πρόσωπο του ενώ ταυτόχρονα, τα άλλα δύο πρόσωπα φέρονται να κτύπησαν το αυτοκίνητο της εταιρείας, προκαλώντας σε αυτό ζημιές.

Ο 36χρονος εκκίνησε το αυτοκίνητο και μετέβη στην Αστυνομία όπου προέβη σε σχετική καταγγελία.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Πάφου.