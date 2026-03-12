Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

 12.03.2026 - 11:55
Κυπριακό: «Κλείδωσε» η συνάντηση ΠτΔ με Γκουτέρες - «Δεδομένη η ετοιμότητα της ΚΔ για επανέναρξη των συνομιλιών»

Σε διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου προχωρεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς διευθετήθηκε συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρωτοβουλία για τη διευθέτηση της συνάντησης προήλθε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η συνάντηση εντάσσεται στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό.

Παράλληλα, κατά την παρουσία του στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να έχει και συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία θα συζητηθούν ευρωπαϊκά ζητήματα αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό.

Όπως τονίζεται από πλευράς Λευκωσίας, η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θεωρείται δεδομένη. «Η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη των συνομιλιών είναι δεδομένη. Δηλώνουμε έτοιμοι να συζητηθούν όλες οι πτυχές του Κυπριακού», υπογραμμίζεται, με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι υπάρχει σαφής πολιτική βούληση για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Δείτε όσα ανέφερε:

