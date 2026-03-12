Συναγερμός για τον Τουρισμό εν μέσω πολέμου στην περιοχή – Αντεπίθεση από Προεδρικό και βιομηχανία- «Η χώρα μας είναι ασφαλής»

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται κυβέρνηση και τουριστική βιομηχανία προκειμένου να διαφυλαχθεί η δυναμική του κυπριακού τουρισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργούν ανησυχίες στις διεθνείς αγορές και επηρεάζουν την εικόνα των χωρών της περιοχής.

Η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε την Τετάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο βήμα μιας συντονισμένης «αντεπίθεσης», για την προστασία του τουριστικού προϊόντος της Κύπρος, σε μια συγκυρία γεωπολιτικής αστάθειας, που προκαλεί εύλογες ανησυχίες στους ταξιδιώτες, αλλά και στους διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς.

Στη σύσκεψη, συμμετείχαν όλοι οι βασικοί εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίοι προχώρησαν σε εκτενή αξιολόγηση της κατάστασης και των δεδομένων, όπως διαμορφώνονται σήμερα, εν μέσω των εξελίξεων στην περιοχή μας.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή, δημιουργούν συχνά μια γενικευμένη αντίληψη αστάθειας για την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και για χώρες που βρίσκονται μακριά από τις ζώνες έντασης. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, κρίθηκε αναγκαίο να ενισχυθεί η επικοινωνιακή στρατηγική της χώρας προς το εξωτερικό, ώστε να καταστεί σαφές ότι η Κύπρος παραμένει μια ασφαλής και σταθερή ευρωπαϊκή χώρα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η χώρα διαθέτει τα αντανακλαστικά και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. «Η χώρα μας είναι ασφαλής και ο τουρισμός μας ισχυρός», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ τόσο στις αφίξεις, όσο και στα έσοδα από τον τουρισμό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στη σύσκεψη λήφθηκαν αποφάσεις για άμεσα μέτρα και συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που δημιουργεί η κατάσταση στην περιοχή.

Η τουριστική βιομηχανία εμφανίζεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη δυναμική της. Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης τόνισε ότι είναι κρίσιμο να μεταφερθεί προς το εξωτερικό η πραγματική εικόνα της χώρας, ώστε να αποφευχθούν λανθασμένες εντυπώσεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θάνος Μιχαηλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι ο κλάδος παραμένει αισιόδοξος για τη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι με τις κατάλληλες κινήσεις και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων ο τουρισμός μπορεί να διατηρήσει τη θετική του πορεία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου Άκης Βαβλίτης επεσήμανε ότι η βιομηχανία είναι έτοιμη να λειτουργήσει κανονικά ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, υπενθυμίζοντας ότι ο τομέας έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρότερες κρίσεις και έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του.

Το στίγμα της κυβερνητικής προσέγγισης έδωσε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει κοινή προσήλωση όλων των εμπλεκομένων στη διατήρηση της ισχυρής πορείας του τουρισμού, ενός τομέα που αποτελεί βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.

Η επόμενη περίοδος θεωρείται κρίσιμη για τον τουρισμό της χώρας, καθώς η διεθνής συγκυρία παραμένει ρευστή. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από το Προεδρικό είναι σαφές: η Κύπρος διαθέτει ισχυρό τουριστικό προϊόν, εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων και τη συλλογική βούληση να προστατεύσει έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της.

Σε μια εποχή όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή, η Κύπρος επιχειρεί να στείλει προς τις διεθνείς αγορές ένα καθαρό μήνυμα σταθερότητας: η χώρα παραμένει ασφαλής, λειτουργική και έτοιμη να υποδεχθεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο.