ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση Δημοκρατία: Πότε οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους Βουλευτές; Η ανακοίνωση

 11.03.2026 - 23:32
Άμεση Δημοκρατία: Πότε οι πολίτες θα επιλέξουν τους υποψηφίους Βουλευτές; Η ανακοίνωση

Η  «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» προχωρά για πρώτη φορά σε διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών μέσω ψηφιακής ψηφοφορίας από τους πολίτες, αξιοποιώντας την πλατφόρμα AGORA. Η διαδικασία, που παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία συμμετοχικής δημοκρατίας, θα αναδείξει τους 56 υποψηφίους που θα κατέλθουν στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Αυτούσια η ανακοίνωση :

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου ανακοινώνει ότι για πρώτη φορά στην Πολιτική Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας οι Πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν άμεσα στην επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας AGORA.

Η ψηφοφορία για την επιλογή των 56 υποψηφίων Βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου.

· Έναρξη ψηφοφορίας: 12 Μαρτίου, 00:01

· Λήξη ψηφοφορίας: 14 Μαρτίου, 23:59

· Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: AGORA

Η διαδικασία αυτή δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο στην επιλογή των ανθρώπων που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπησή τους στο Κοινοβούλιο.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η επίσημη ανακήρυξη των 56 υποψηφίων Βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στις 18:00 στο Saint George Hall στη Λεμεσό, παρουσία Πολιτών και Εκπροσώπων των ΜΜΕ.

 

 

Δήλωση Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου

«Για πρώτη φορά οι Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στην επιλογή των υποψηφίων που θα τους εκπροσωπήσουν. Η εφαρμογή AGORA ανοίγει τον δρόμο για μια νέα μορφή συμμετοχικής Δημοκρατίας, όπου η δύναμη της απόφασης επιστρέφει στους ίδιους τους πολίτες.»

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

