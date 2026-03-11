Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»

Χρειάζεται η συμβολή όλων ώστε να παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα που επικρατεί στην Κύπρο, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη σύσκεψη για την κατάσταση στον Τουρισμό που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα στον τουρισμό, στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και φυσικά του Υφυπουργού Τουρισμού.

Έγινε μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων, μια αξιολόγηση των δεδομένων μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε είναι η κοινή προσήλωση, η κοινή θεώρηση όλων μας ως προς τη διατήρηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, ενός προϊόντος, ενός τομέα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ανοδική τάση και η οποία ακριβώς οφείλετο στην πολύ σκληρή, εντατική, μεθοδική δουλειά που έχει προηγηθεί.

Είναι θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τα πτητικά προγράμματα των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών να αποκαθίστανται και αυτό οδηγεί στην κανονικότητα, σε μια κανονική περίοδο, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου.

Αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί είναι ότι θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό το επόμενο διάστημα, η Πολιτεία μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, τους συναρμόδιους για τη λήψη ενεργειών και αποφάσεων. Έχουν συζητηθεί διάφορες δράσεις και αποφάσεις οι οποίες θα ενεργοποιηθούν και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν και αντίστοιχες συσκέψεις ακριβώς για τις από κοινού δράσεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι φαίνεται πως η κατάσταση έχει δημιουργηθεί λόγω της εικόνας που υπάρχει για την κατάσταση στην Κύπρο και αν θα γίνουν κινήσεις για αναστροφή της εικόνας αυτής, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «υπήρξε, λόγω βεβαίως των πτητικών προγραμμάτων από χώρες της περιοχής που επηρεάστηκαν, η δεδομένη, αυτονόητη επίδραση, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια εικόνα η οποία παρουσιάζεται από διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης κυρίως, και η οποία νομίζω χαρακτηρίζεται από μια υπερβολή.

Η ζωή στη χώρα μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι στην κανονικότητά της. Δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις υπερβολές που βλέπουμε πολλές φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε ακριβώς, ναι, να παρουσιαστεί με έναν τρόπο αντικειμενικό, με έναν τρόπο πραγματικό ποια είναι σήμερα η καθημερινή ζωή στην Κύπρο, πως η τουριστική μας περίοδος έχει ξεκινήσει και μπορεί να ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές, ακριβώς και μόνο παρουσιάζοντας ποια είναι η πραγματική εικόνα».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει εκστρατεία ενημέρωσης, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «χρειάζεται η συμβολή όλων μας και κυρίως η συμβολή και η δική σας, των λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ακριβώς παρουσιάζοντας το ποια είναι η πραγματική εικόνα».

Κληθείς να πει αν αφορά αυτό τα κυπριακά ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αναπαράγονται και στο εξωτερικό. Βεβαίως, στον βαθμό που μπορούμε και εμείς το ίδιο πράττουμε ως Πολιτεία, το πράττουν και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν αυτές οι προσπάθειες, ούτως ώστε να αναπαράγονται οι πραγματικές εικόνες, τα πραγματικά δεδομένα, αυτό που σήμερα ισχύει στη χώρα μας».