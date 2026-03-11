Αλαλούμ και πολιτική κρίση για τον αφθώδη πυρετό - ΔΗΣΥ καταγγέλλει: «Η κυβέρνηση απέτυχε παντού!»

Αυτούσια η απάντηση ΔΗΣΥ στον κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλο
Αντί η κυβέρνηση εδώ και καιρό να αξιοποιήσει τις εποικοδομητικές προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού καταφεύγει σε μια ισοπεδωτική και αισχρή επίθεση μέσω του Βίκτωρα Παπαδόπουλου.
Ένα είναι το δεδομένο: Η Κυβέρνηση απέτυχε στην πρόληψη, απέτυχε στη μη διασπορά και απέτυχε και στην διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού.
Οι ζημιές των συνανθρώπων μας, των κτηνοτρόφων, και στην οικονομία είναι τεράστιες.
Οι πολιτικές ευθύνες ανήκουν στην Υπουργό Γεωργίας, η οποία πρέπει να παραιτηθεί.
Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα έκανε όλα σωστά, όπως διατείνεται ο κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος, τότε αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος και αποδεικνύει γιατί πρέπει να αναληφθούν οι πολιτικές ευθύνες.
Επιτέλους, το αλαλούμ και η επικοινωνιακή διαχείριση πρέπει να τερματιστούν και καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση να εκπονήσει ένα σαφές πλάνο διαχείρισης της κρίσης.