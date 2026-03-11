Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαλούμ και πολιτική κρίση για τον αφθώδη πυρετό - ΔΗΣΥ καταγγέλλει: «Η κυβέρνηση απέτυχε παντού!»

 11.03.2026 - 18:48
Αλαλούμ και πολιτική κρίση για τον αφθώδη πυρετό - ΔΗΣΥ καταγγέλλει: «Η κυβέρνηση απέτυχε παντού!»

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) απαντά στην παρέμβαση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αποτυχία στην πρόληψη και διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού και καλεί την Υπουργό Γεωργίας να αναλάβει πολιτικές ευθύνες.

Αυτούσια η απάντηση ΔΗΣΥ στον κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλο

Αντί η κυβέρνηση εδώ και καιρό να αξιοποιήσει τις εποικοδομητικές προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού καταφεύγει σε μια ισοπεδωτική και αισχρή επίθεση μέσω του Βίκτωρα Παπαδόπουλου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καρφιά Προεδρικού κατά Αννίτας Δημητρίου: «Η μόνη που συμπεριφέρεται ανεύθυνα είναι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ»

Ένα είναι το δεδομένο: Η Κυβέρνηση απέτυχε στην πρόληψη, απέτυχε στη μη διασπορά και απέτυχε και στην διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ζητά παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας η Αννίτα - «Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου»

Οι ζημιές των συνανθρώπων μας, των κτηνοτρόφων, και στην οικονομία είναι τεράστιες.

Οι πολιτικές ευθύνες ανήκουν στην Υπουργό Γεωργίας, η οποία πρέπει να παραιτηθεί.

Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα έκανε όλα σωστά, όπως διατείνεται ο κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος, τότε αυτό είναι η ρίζα του προβλήματος και αποδεικνύει γιατί πρέπει να αναληφθούν οι πολιτικές ευθύνες.

Επιτέλους, το αλαλούμ και η επικοινωνιακή διαχείριση πρέπει να τερματιστούν και καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση να εκπονήσει ένα σαφές πλάνο διαχείρισης της κρίσης.

 

Λετυμπιώτης: «Η ζωή στην Κύπρο είναι κανονική – Αποκαθιστούμε την αλήθεια για τον τουρισμό»

 11.03.2026 - 18:41
Κύπρος σε ετοιμότητα: Αναβαθμίζονται όλα τα καταφύγια – Το SafeCY γίνεται το νέο όπλο πολιτικής προστασίας

 11.03.2026 - 19:10
