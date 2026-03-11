Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΖητά παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας η Αννίτα - «Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητά παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας η Αννίτα - «Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου»

 11.03.2026 - 15:13
Ζητά παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας η Αννίτα - «Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου»

Την ανάληψη ευθύνης και την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας ζήτησε σήμερα η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου, σε σημερινή (11/3) Δημοσιογραφική διάσκεψη.

«Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου» είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενώ επεσήμανε πως «το πρώτο που οφείλουμε να πούμε είναι ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται, εργαζόμενοι που ανησυχούν για το εισόδημά τους, οικογένειες που ζουν με αβεβαιότητα και πολίτες που λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα» ενώ προχώρησε και τέσσερεις συγκεκριμένες προτάσεις.

Παραίτηση Υπουργού Γεωργίας

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αφού σημείωσε ότι «σε μια τόσο σοβαρή κρίση, η κοινωνία ανέμενε έναν ενιαίο επιχειρησιακό και επικοινωνιακό συντονισμό από την Υπουργό Γεωργίας με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες» πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες ημέρες διαμορφώθηκε η εικόνα αντιφατικών τοποθετήσεων μεταξύ κυβέρνησης, υπουργείου και αρμόδιων υπηρεσιών. Άλλα ακούει ο πολίτης από τη μία πλευρά και άλλα από την άλλη. Σε μια υγειονομική και παραγωγική κρίση, οι αντιφάσεις δεν είναι απλώς επικοινωνιακό λάθος υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και αποδυναμώνουν τη συμμόρφωση με τα μέτρα».

Τόνισε πως «δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ένα ολόκληρο τομέα -της κτηνοτροφίας- να καταστρέφεται και να περιμένουμε με διαβεβαιώσεις  του ΠΤΔ ότι θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα, να διαβεβαιώνει η Υπουργός στη Βουλή ότι δεν θα γίνουν θανατώσεις μη ασυμπτωματικών ζώων και το ίδιο βράδυ να βγαίνει ένταλμα για θανάτωση όλων των ζώων συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας».

«Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Είναι Ντροπιαστικό. Είναι βαθιά Υποτιμητικό. Είναι μνημείο αποτυχίας και  ανευθυνότητας απέναντι στους κτηνοτρόφους μας και την κυπριακή οικονομία» είπε συγκεκριμένα η Αννίτα Δημητρίου, για να ζητήσει ευθέως την παραίτηση της αρμόδιας Υπουργού λέγοντας: «Και όταν η διαχείριση μιας κρίσης οδηγεί σε τέτοιο χάος, η ανάληψη ευθύνης δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Και αυτό σημαίνει παραίτηση. Γιατί η υπομονή έχει και τα όρια της».

Προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις στην ΕΕ

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στις έγκαιρες προειδοποιήσεις από πλευράς του κόμματος, λέγοντας: Ως ΔΗΣΥ είχαμε προειδοποιήσει από τα τέλη Δεκεμβρίου αρχές Ιανουαρίου. Εισηγηθήκαμε μέτρα. Είπαμε προτάσεις. Συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάσεις. Δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Ξεσπά ο ιός στις ελεύθερες περιοχές και η Κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Ο ΔΗΣΥ βγήκε ξανά μπροστά. Και πάλι με εισηγήσεις και συγκεκριμένες άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις. Και πάλι από πλευράς Κυβέρνησης αποσπασματικές κινήσεις και ημίμετρα».

Ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους; Διερωτήθηκε για να απαντήσει: «Σχεδόν ανύπαρκτη. Σχέδιο Δράσης; Σύγχυση και αλλοπρόσαλλες δηλώσεις. Πρωτόκολλα; Χαμένα. Ο ιός συνεχίζει, τα ζώα μολύνονται, οι κτηνοτρόφοι καταστρέφονται. Εκτός ελέγχου».   

Ως κόμμα όμως και πάλι δεν μείναμε απαθείς, πρόσθεσε η κα Δημητρίου για να συνεχίσει: Ως ΔΗΣΥ προχωρήσαμε σε ενέργειες μέσω των δυο ευρωβουλευτών μας και σε επίπεδο Βρυξελλών μέσω του ΕΛΚ και με επιστολή που απέστειλα στον κ. Βέμπερ.

Ως ΔΗΣΥ, την προηγούμενη βδομάδα, κάναμε δημοσιογραφική διάσκεψη, με τους βουλευτές μας στην Επιτροπή Γεωργίας, τον Επικεφαλής του Χαρτοφυλακίου Γεωργίας και τον Παναγροτικό. Τολμήσαμε και είπαμε αυτό που σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται και ζητούν: Την μη θανάτωση ασυμπτωματικών ζώων.

«Ομάδες Εφόδου»

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και σε ενέργειες εκμετάλλευσης της κρίσης και της αγωνίας των κτηνοτρόφων από πολιτικά κόμματα, λέγοντας συγκεκριμένα: «Ούτε και από την άλλη να στήνονται ‘Όμάδες Εφόδου’ λες και ζούμε σε ένα ανύπαρκτο κράτος χωρίς Νόμους και Κανόνες για πολιτική εκμετάλλευση της κατάστασης και να παίζονται παιχνίδια εις βάρος των κτηνοτρόφων ωσάν και αυτό συνιστά λύση».

4 Προτάσεις

Κλείνοντας, η Αννίτα Δημητρίου υπέβαλε παράλληλα τέσσερεις προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού και συγκεκριμένα:

1/ Θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει τι ισχύει και τι δεν ισχύει με τα πρωτόκολλα και αν μπορούν να διαφοροποιηθούν. Θέση μας είναι η θανάτωση μόνο των συμπωματικών ζωών.

2/ Να υπάρξει έστω και τώρα ολιστικό σχέδιο διαχειρίσεις με σαφή ενημέρωση και καθοδήγηση.

3/ Σύστασή επιτροπής με εμπειρογνώμονες και ειδικούς τόσο  για την αντιμετώπιση της κρίσης μα κυρίως για τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν για οικονομικές επιπτώσεις και ενδεχόμενο επηρεασμό των εμπορικών συναλλαγών.

4/ Ξεκαθάρισμα και σαφές σχέδιο για τις αποζημιώσεις.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό
Πέθανε ο εμβληματικός showman Γιώργος Μαρίνος
Χώρισε η Κύπρια ηθοποιός με τον γοητευτικό ηθοποιό σύντροφο της - Δεν διέγραψαν τις φωτογραφίες τους
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντόπισαν πιστόλι και εκρηκτικά σε ανοιχτό χώρο
Θλίψη στη Λευκωσία - Έφυγε από τη ζωή ο 46χρονος Χάρης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαρτυρία «έκαψε» 24χρονο για εμπρησμό οχήματος - Τον βρήκαν μέσα σε λίγες ώρες

 11.03.2026 - 14:52
Επόμενο άρθρο

Φυτιρής: Απάντηση σε εγκληματική δράση τα ν/σ παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών

 11.03.2026 - 15:23
LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

  •  11.03.2026 - 06:11
Καρφιά Προεδρικού κατά Αννίτας Δημητρίου: «Η μόνη που συμπεριφέρεται ανεύθυνα είναι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ»

Καρφιά Προεδρικού κατά Αννίτας Δημητρίου: «Η μόνη που συμπεριφέρεται ανεύθυνα είναι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ»

  •  11.03.2026 - 16:36
Αποφάσεις Υπουργικού: Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής SafeCy για περιστατικό ασφάλειας - Ακατάλληλα 194 καταφύγια

Αποφάσεις Υπουργικού: Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής SafeCy για περιστατικό ασφάλειας - Ακατάλληλα 194 καταφύγια

  •  11.03.2026 - 11:41
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό

  •  11.03.2026 - 12:22
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»

  •  11.03.2026 - 12:10
«Πύρινα» λόγια και καταγγελίες για τουρκική προκλητικότητα στην καρδιά της Ευρώπης – Έντονες παρεμβάσεις από Κύπριους ευρωβουλευτές

«Πύρινα» λόγια και καταγγελίες για τουρκική προκλητικότητα στην καρδιά της Ευρώπης – Έντονες παρεμβάσεις από Κύπριους ευρωβουλευτές

  •  11.03.2026 - 14:02
Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο επιχειρηματίες για τα επεισόδια στη Λάρνακα - Ζήτησαν μαρτυρικό υλικό οι συνήγοροι υπεράσπισης

Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο επιχειρηματίες για τα επεισόδια στη Λάρνακα - Ζήτησαν μαρτυρικό υλικό οι συνήγοροι υπεράσπισης

  •  11.03.2026 - 14:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα