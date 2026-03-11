Ζητά παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας η Αννίτα - «Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου»

«Η κατάσταση είναι δραματική και εκτός ελέγχου» είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενώ επεσήμανε πως «το πρώτο που οφείλουμε να πούμε είναι ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται, εργαζόμενοι που ανησυχούν για το εισόδημά τους, οικογένειες που ζουν με αβεβαιότητα και πολίτες που λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα» ενώ προχώρησε και τέσσερεις συγκεκριμένες προτάσεις.

Παραίτηση Υπουργού Γεωργίας

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αφού σημείωσε ότι «σε μια τόσο σοβαρή κρίση, η κοινωνία ανέμενε έναν ενιαίο επιχειρησιακό και επικοινωνιακό συντονισμό από την Υπουργό Γεωργίας με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες» πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες ημέρες διαμορφώθηκε η εικόνα αντιφατικών τοποθετήσεων μεταξύ κυβέρνησης, υπουργείου και αρμόδιων υπηρεσιών. Άλλα ακούει ο πολίτης από τη μία πλευρά και άλλα από την άλλη. Σε μια υγειονομική και παραγωγική κρίση, οι αντιφάσεις δεν είναι απλώς επικοινωνιακό λάθος υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και αποδυναμώνουν τη συμμόρφωση με τα μέτρα».

Τόνισε πως «δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ένα ολόκληρο τομέα -της κτηνοτροφίας- να καταστρέφεται και να περιμένουμε με διαβεβαιώσεις του ΠΤΔ ότι θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα, να διαβεβαιώνει η Υπουργός στη Βουλή ότι δεν θα γίνουν θανατώσεις μη ασυμπτωματικών ζώων και το ίδιο βράδυ να βγαίνει ένταλμα για θανάτωση όλων των ζώων συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας».

«Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Είναι Ντροπιαστικό. Είναι βαθιά Υποτιμητικό. Είναι μνημείο αποτυχίας και ανευθυνότητας απέναντι στους κτηνοτρόφους μας και την κυπριακή οικονομία» είπε συγκεκριμένα η Αννίτα Δημητρίου, για να ζητήσει ευθέως την παραίτηση της αρμόδιας Υπουργού λέγοντας: «Και όταν η διαχείριση μιας κρίσης οδηγεί σε τέτοιο χάος, η ανάληψη ευθύνης δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Και αυτό σημαίνει παραίτηση. Γιατί η υπομονή έχει και τα όρια της».

Προειδοποιήσεις και παρεμβάσεις στην ΕΕ

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και στις έγκαιρες προειδοποιήσεις από πλευράς του κόμματος, λέγοντας: Ως ΔΗΣΥ είχαμε προειδοποιήσει από τα τέλη Δεκεμβρίου αρχές Ιανουαρίου. Εισηγηθήκαμε μέτρα. Είπαμε προτάσεις. Συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάσεις. Δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Ξεσπά ο ιός στις ελεύθερες περιοχές και η Κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Ο ΔΗΣΥ βγήκε ξανά μπροστά. Και πάλι με εισηγήσεις και συγκεκριμένες άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις. Και πάλι από πλευράς Κυβέρνησης αποσπασματικές κινήσεις και ημίμετρα».

Ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους; Διερωτήθηκε για να απαντήσει: «Σχεδόν ανύπαρκτη. Σχέδιο Δράσης; Σύγχυση και αλλοπρόσαλλες δηλώσεις. Πρωτόκολλα; Χαμένα. Ο ιός συνεχίζει, τα ζώα μολύνονται, οι κτηνοτρόφοι καταστρέφονται. Εκτός ελέγχου».

Ως κόμμα όμως και πάλι δεν μείναμε απαθείς, πρόσθεσε η κα Δημητρίου για να συνεχίσει: Ως ΔΗΣΥ προχωρήσαμε σε ενέργειες μέσω των δυο ευρωβουλευτών μας και σε επίπεδο Βρυξελλών μέσω του ΕΛΚ και με επιστολή που απέστειλα στον κ. Βέμπερ.

Ως ΔΗΣΥ, την προηγούμενη βδομάδα, κάναμε δημοσιογραφική διάσκεψη, με τους βουλευτές μας στην Επιτροπή Γεωργίας, τον Επικεφαλής του Χαρτοφυλακίου Γεωργίας και τον Παναγροτικό. Τολμήσαμε και είπαμε αυτό που σήμερα όλοι αντιλαμβάνονται και ζητούν: Την μη θανάτωση ασυμπτωματικών ζώων.

«Ομάδες Εφόδου»

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και σε ενέργειες εκμετάλλευσης της κρίσης και της αγωνίας των κτηνοτρόφων από πολιτικά κόμματα, λέγοντας συγκεκριμένα: «Ούτε και από την άλλη να στήνονται ‘Όμάδες Εφόδου’ λες και ζούμε σε ένα ανύπαρκτο κράτος χωρίς Νόμους και Κανόνες για πολιτική εκμετάλλευση της κατάστασης και να παίζονται παιχνίδια εις βάρος των κτηνοτρόφων ωσάν και αυτό συνιστά λύση».

4 Προτάσεις

Κλείνοντας, η Αννίτα Δημητρίου υπέβαλε παράλληλα τέσσερεις προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού και συγκεκριμένα:

1/ Θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει τι ισχύει και τι δεν ισχύει με τα πρωτόκολλα και αν μπορούν να διαφοροποιηθούν. Θέση μας είναι η θανάτωση μόνο των συμπωματικών ζωών.

2/ Να υπάρξει έστω και τώρα ολιστικό σχέδιο διαχειρίσεις με σαφή ενημέρωση και καθοδήγηση.

3/ Σύστασή επιτροπής με εμπειρογνώμονες και ειδικούς τόσο για την αντιμετώπιση της κρίσης μα κυρίως για τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να δρομολογηθούν για οικονομικές επιπτώσεις και ενδεχόμενο επηρεασμό των εμπορικών συναλλαγών.

4/ Ξεκαθάρισμα και σαφές σχέδιο για τις αποζημιώσεις.