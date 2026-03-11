Themasports lifenewscy
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»

 11.03.2026 - 12:10
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»
11.03.2026 - 12:10

Με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα του αφθώδους πυρετού, στηρίζοντας ουσιαστικά όσους έχουν επηρεαστεί, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη διαχείριση της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό, έχει διευθετηθεί όπως ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, έρθει στη χώρα μας, όπου την Παρασκευή θα γίνουν διευθετήσεις για συνάντηση με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους επηρεαζόμενους φορείς όπως ακριβώς αποφασίστηκε και κατά την τελευταία σύσκεψη της Κυριακής.

Πέραν τούτου, σήμερα, στις 4μμ, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με όλους τους φορείς που εκπροσωπούν και έχουν αρμοδιότητα για τον τουρισμό, τον ΠΑΣΥΞΕ, τον ΣΤΕΚ, τον ACΤTA, το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και την Hermes airports, ώστε να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης μέχρι σήμερα, αλλά και για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων».

Σε ερώτηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι, ήδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επικοινωνήσει με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει διαρκής επικοινωνία με το Γραφείο της, αλλά και με την Επιτροπή και ως εκ τούτου, προκύπτει και μέσα από αυτές τις ενέργειες η επίσκεψη στην Κύπρο του αρμόδιου Επιτρόπου της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι «γίνονται όλες οι ενέργειες για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση η οποία, τονίζω, χρήζει υπευθυνότητας, της νηφαλιότητας, μακριά από λαϊκισμούς, αν πράγματι αυτό που θέλουμε είναι να στηρίξουμε πραγματικά, ουσιαστικά και έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και όσους έχουν επηρεαστεί. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα, πάντοτε σε στενό συντονισμό μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με την Επιτροπή, στη βάση των κανονισμών, των πρωτοκόλλων που πρέπει να εφαρμοστούν».

Τέλος, ανέφερε ότι «αυτό που προέχει είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η προστασία της εξαγωγικής επάρκειας της χώρας μας, αλλά πάντοτε μέσα από μια υπεύθυνη και ρεαλιστική στάση». 

