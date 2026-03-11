Φον ντερ Λάιεν: «Η ασφάλεια της Κύπρου είναι και δική μας» - «3 δισ. ευρώ το κόστος του πολέμου για τους Ευρωπαίους»

Η Πρόεδρος ξεκίνησε με μια σφοδρή επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χυθούν δάκρυα» για την πτώση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ενός ηγέτη που επί δεκαετίες κυβέρνησε με βία και καταστολή. Η ίδια υπογράμμισε τη διασύνδεση του Ιράν με την τρομοκρατία και τη στήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η τρέχουσα συγκυρία να ανοίξει τον δρόμο για ένα ελεύθερο Ιράν που θα σέβεται την αξιοπρέπεια των πολιτών του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια των κρατών μελών της Ένωσης, με την κ. φον ντερ Λάιεν να προχωρά σε μια ξεκάθαρη δήλωση πλήρους αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Απευθυνόμενη στην κυπριακή εκπροσώπηση, κατέστησε σαφές ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δεσμευόμενη ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή προκύψει από την ανάφλεξη στην περιοχή.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η Πρόεδρος παρουσίασε σοκαριστικά στοιχεία για το τίμημα της ενεργειακής εξάρτησης. Αποκάλυψε ότι μόλις δέκα ημέρες πολεμικών συγκρούσεων κόστισαν στους Ευρωπαίους φορολογούμενους επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, λόγω της εκτίναξης των τιμών του φυσικού αερίου κατά 50% και του πετρελαίου κατά 27%. Παρά τις πιέσεις για επιστροφή σε «παλιές συνταγές» ή στα ρωσικά καύσιμα, η κ. φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση ως «στρατηγικό σφάλμα» που θα καθιστούσε την ΕΕ πιο αδύναμη. Αντίθετα, επέμεινε στη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια, οι τιμές των οποίων παρέμειναν σταθερές παρά την κρίση.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη υπό τον τίτλο «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», με ορίζοντα υλοποίησης το 2027. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενοποίησης των επενδύσεων, της αναβάθμισης των ενεργειακών δικτύων και της προώθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τη φράση «γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει, τώρα πρέπει να το πράξουμε», κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε εγρήγορση για την άμεση ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος.

Απεσταλμένος στο Στρασβούργο: Γιώργος Μούσας