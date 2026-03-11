Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦον ντερ Λάιεν: «Η ασφάλεια της Κύπρου είναι και δική μας» - «3 δισ. ευρώ το κόστος του πολέμου για τους Ευρωπαίους»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν: «Η ασφάλεια της Κύπρου είναι και δική μας» - «3 δισ. ευρώ το κόστος του πολέμου για τους Ευρωπαίους»

 11.03.2026 - 12:56
Φον ντερ Λάιεν: «Η ασφάλεια της Κύπρου είναι και δική μας» - «3 δισ. ευρώ το κόστος του πολέμου για τους Ευρωπαίους»

Σε μια ομιλία-σταθμό ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιέγραψε με μελανά χρώματα τις γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Η Πρόεδρος ξεκίνησε με μια σφοδρή επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χυθούν δάκρυα» για την πτώση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, ενός ηγέτη που επί δεκαετίες κυβέρνησε με βία και καταστολή. Η ίδια υπογράμμισε τη διασύνδεση του Ιράν με την τρομοκρατία και τη στήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η τρέχουσα συγκυρία να ανοίξει τον δρόμο για ένα ελεύθερο Ιράν που θα σέβεται την αξιοπρέπεια των πολιτών του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια των κρατών μελών της Ένωσης, με την κ. φον ντερ Λάιεν να προχωρά σε μια ξεκάθαρη δήλωση πλήρους αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Απευθυνόμενη στην κυπριακή εκπροσώπηση, κατέστησε σαφές ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δεσμευόμενη ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή προκύψει από την ανάφλεξη στην περιοχή.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η Πρόεδρος παρουσίασε σοκαριστικά στοιχεία για το τίμημα της ενεργειακής εξάρτησης. Αποκάλυψε ότι μόλις δέκα ημέρες πολεμικών συγκρούσεων κόστισαν στους Ευρωπαίους φορολογούμενους επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, λόγω της εκτίναξης των τιμών του φυσικού αερίου κατά 50% και του πετρελαίου κατά 27%. Παρά τις πιέσεις για επιστροφή σε «παλιές συνταγές» ή στα ρωσικά καύσιμα, η κ. φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση ως «στρατηγικό σφάλμα» που θα καθιστούσε την ΕΕ πιο αδύναμη. Αντίθετα, επέμεινε στη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια, οι τιμές των οποίων παρέμειναν σταθερές παρά την κρίση.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη υπό τον τίτλο «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», με ορίζοντα υλοποίησης το 2027. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενοποίησης των επενδύσεων, της αναβάθμισης των ενεργειακών δικτύων και της προώθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τη φράση «γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει, τώρα πρέπει να το πράξουμε», κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε εγρήγορση για την άμεση ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος.

Απεσταλμένος στο Στρασβούργο: Γιώργος Μούσας

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό
Πέθανε ο εμβληματικός showman Γιώργος Μαρίνος
Χώρισε η Κύπρια ηθοποιός με τον γοητευτικό ηθοποιό σύντροφο της - Δεν διέγραψαν τις φωτογραφίες τους
Συναγερμός στη Λεμεσό: Εντόπισαν πιστόλι και εκρηκτικά σε ανοιχτό χώρο
Θλίψη στη Λευκωσία - Έφυγε από τη ζωή ο 46χρονος Χάρης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία
Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελληνόκτητο ένα από τα τρία πλοία που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

 11.03.2026 - 12:55
Επόμενο άρθρο

Υπό κράτηση δυο ύποπτοι για τη φωτιά στην Ανώγυρα

 11.03.2026 - 13:20
LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

LIVE: 11η μέρα πολέμου - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ - Οι IDF έπληξαν ξανά Τεχεράνη και Λίβανο

  •  11.03.2026 - 06:11
Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό

Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στην παραλιακή στη Λεμεσό

  •  11.03.2026 - 12:22
Αποφάσεις Υπουργικού: Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής SafeCy για περιστατικό ασφάλειας - Ακατάλληλα 194 καταφύγια

Αποφάσεις Υπουργικού: Ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής SafeCy για περιστατικό ασφάλειας - Ακατάλληλα 194 καταφύγια

  •  11.03.2026 - 11:41
Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

Γ. Γεωργίου στο «Τ»: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι απλός θεατής στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολής»

  •  11.03.2026 - 06:35
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό - «Το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και μακριά από λαϊκισμούς»

  •  11.03.2026 - 12:10
Μαριλένα Ραουνά από Ευρωκοινοβούλιο: «Η Κύπρος δεν είναι η περιφέρεια, είναι η πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

Μαριλένα Ραουνά από Ευρωκοινοβούλιο: «Η Κύπρος δεν είναι η περιφέρεια, είναι η πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

  •  11.03.2026 - 11:44
Αναστολή από 23 Μαρτίου της υπηρεσίας Pame Express λόγω έλλειψης οδηγών

Αναστολή από 23 Μαρτίου της υπηρεσίας Pame Express λόγω έλλειψης οδηγών

  •  11.03.2026 - 11:56
Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

Εξοργισμένος ο Κοινοτάρχης Παλαιχωρίου: «Δεν θα δεχθούμε άλλα παραμύθια» - Το απίστευτο περιστατικό στον Αστυνομικό Σταθμό

  •  11.03.2026 - 10:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα