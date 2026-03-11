Themasports lifenewscy
Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο επιχειρηματίες για τα επεισόδια στη Λάρνακα - Ζήτησαν μαρτυρικό υλικό οι συνήγοροι υπεράσπισης

 11.03.2026 - 14:24
Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο επιχειρηματίες για τα επεισόδια στη Λάρνακα - Ζήτησαν μαρτυρικό υλικό οι συνήγοροι υπεράσπισης

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκαν σήμερα οι δύο επιχειρηματίες, ηλικίας 47 και 43 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 17 Ιανουαρίου, κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 17 Ιουνίου αφού οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο ζήτησαν κάποιο μαρτυρικό υλικό.

Στην προηγούμενη δικάσιμο, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής απήγγειλε στους δύο υπόπτους τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και αφορούν παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, με τους επιχειρηματίες να μην παραδέχονται ενοχή.

Ακόμα ο 47χρονος, απάντησε μη παραδοχή και στην κατηγορία που αφορά παράνομη κατοχή περιουσίας αφού κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο γραφείο του εντοπίστηκε ποσό 103,915 ευρώ και 42 επιταγές συνολικής αξίας 560 χιλιάδων ευρώ για τα οποία, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, υπάρχει εύλογη υποψία ότι είναι προϊόντα κλοπής. 

Μέχρι τις 17 Ιουνίου το Δικαστήριο διέταξε όπως οι δύο επιχειρηματίες αφεθούν ελεύθεροι με όρους, δηλαδή κλήθηκαν να καταβάλουν εγγύηση 80 χιλιάδων ευρώ σε μετρητά έκαστος, παρέδωσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και καλούνται να παρουσιάζονται σε αστυνομικό σταθμό δύο φορές την εβδομάδα ενώ τα ονόματά τους τοποθετήθηκαν στον κατάλογο προσώπων των οποίων η έξοδος από τη χώρα απαγορεύεται. 

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, οι δύο επιχειρηματίες φέρονται να συναντήθηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις στις 21 Ιανουαρίου 2026, τέσσερις μέρες μετά τα επεισόδια, με τον παραπονούμενο στην υπόθεση με σκοπό να τον πείσουν να αλλάξει την κατάθεσή του. 

Ο παραπονούμενος, είναι ο ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων όπου έγινε έφοδος ομάδας για απαίτηση χρημάτων έναντι προστασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται να μεταφέρεται το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την11η μέρα πολέμου, καθώς οι οικονομικές συνέπειες από την αδυναμία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου, επηρεάζουν πλέον ολόκληρο τον πλανήτη. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

