ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η χώρα που λέει «όχι» στο ψηφιακό χρήμα και υπερασπίζεται τα μετρητά

 11.03.2026 - 13:35
Αυτή είναι η χώρα που λέει «όχι» στο ψηφιακό χρήμα και υπερασπίζεται τα μετρητά

Οι πολίτες της Ελβετίας επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στα μετρητά, μετά από δημοψήφισμα κατά το οποίο το 73% τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης της συνεχούς διαθεσιμότητας χαρτονομισμάτων και κερμάτων.

Η απόφαση αυτή θωρακίζει την προστασία των μετρητών στο Σύνταγμα, αποκλείοντας οριστικά μια κοινωνία αποκλειστικά με εικονικό χρήμα.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, οποιοδήποτε μελλοντικό «εικονικό φράγκο», δηλαδή ψηφιακό νόμισμα που υποστηρίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να συνυπάρχει με τα παραδοσιακά μετρητά, χωρίς να τα αντικαθιστά. Η πρωτοβουλία αφορά ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας και την οικονομική ασφάλεια, καθώς και για την αποφυγή ψηφιακού αποκλεισμού, όσων δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες.

Επιπλέον, η έγκριση της πρωτοβουλίας διασφαλίζει την επιβίωση ενός ιστορικού νομίσματος: του ελβετικού φράγκου των 10 λεπτών, του οποίου το σχέδιο παραμένει αμετάβλητο από το 1879 και αποτελεί το παλαιότερο νόμισμα σε κυκλοφορία στον κόσμο σύμφωνα με το Ρεκόρ Γκίνες. Η Ελβετία, έτσι, παραμένει η ευρωπαϊκή χώρα που στηρίζει έμπρακτα τα μετρητά, ακόμη και ενόψει της ψηφιακής επανάστασης στις πληρωμές.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Υπό κράτηση δυο ύποπτοι για τη φωτιά στην Ανώγυρα

