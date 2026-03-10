Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

 10.03.2026 - 18:00
«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 10/3/2026 η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΤΥΚ στη Societe Generale Bank Cyprus, με θέμα την έγκριση της Συμφωνίας για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης ΕΤΥΚ – Societe Generale Bank Cyprus για τα έτη 2023 – 2027.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, Τις πρόνοιες της σύμβασης παρουσίασε στους συναδέλφους ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΤΥΚ συν. Λοΐζος Χατζηκωστής και αφού ανέλυσε το περιεχόμενο τους απάντησε σε ερωτήσεις και έδωσε εκεί που χρειαζόταν διευκρινήσεις ούτως ώστε όλοι οι παρόντες να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο της Σύμβασης.

Ακολούθως, μετά από μυστική ψηφοφορία, με συντριπτική πλειοψηφία ενέκριναν την εισήγηση της Οργάνωσής μας για έγκριση της Συμφωνίας με ποσοστό 96%.

Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη για τον χώρο των εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο, καθώς μέσα από τη Συμφωνία θεσμοθετείται για πρώτη φορά στον τόπο μας η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, η οποία θα εφαρμόζεται κατά τους θερινούς μήνες.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία της ΕΤΥΚ, αφού εισάγεται ένας σύγχρονος και προοδευτικός θεσμός που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόστηκε μέσα από Συλλογική Σύμβαση, ούτε στον ιδιωτικό ούτε στον δημόσιο τομέα της χώρας.

Η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των συναδέλφων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ημερήσιο ωράριο παραμένει το ίδιο, ενώ τα ωφελήματα και οι απολαβές των συναδέλφων δεν επηρεάζονται.

Η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στη Societe Generale δημιουργεί ένα θετικό και πρωτοποριακό προηγούμενο για ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε παρόμοιες ρυθμίσεις να υιοθετηθούν στο μέλλον και από άλλους οργανισμούς.

Η εισαγωγή του θεσμού της τετραήμερης εβδομάδας εργασίας αποτελούσε μακροχρόνιο στόχο της ηγεσίας της ΕΤΥΚ και σήμερα υλοποιείται στην πράξη.

Η Συλλογική Σύμβαση, η οποία καλύπτει την περίοδο 2023 – 2027, μεταξύ άλλων προβλέπει:

- Παραχώρηση εφάπαξ ποσού €1.500 σε όλους τους συναδέλφους, το οποίο θα καταβληθεί μέχρι τις 31/3/2026
- Αύξηση των ημερών ετήσιας άδειας κατά τρεις ημέρες
- Βελτίωση των μισθολογικών κλιμάκων
- Αύξηση των ποσών των συμβατικών δανείων

Για σκοπούς τάξης και αρχής, οφείλουμε να χαιρετίσουμε τη θετική στάση που επέδειξαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Khalil Letayf, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Nadim Abawat και οι συνεργάτες τους.

Η υπογραφή της Συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

 

