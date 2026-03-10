Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Αδιάζει γρήγορα η μπαταρία του κινητού σου; 3+1 πράγματα που κάνεις καθημερινά και πρέπει να τα σταματήσεις

 10.03.2026 - 16:11
Αδιάζει γρήγορα η μπαταρία του κινητού σου; 3+1 πράγματα που κάνεις καθημερινά και πρέπει να τα σταματήσεις

Κάθε λειτουργία του κινητού – από την οθόνη μέχρι τις εφαρμογές και τους αισθητήρες – χρησιμοποιεί ενέργεια. Ακόμη και μικρές ενέργειες, όταν επαναλαμβάνονται συνεχώς μέσα στην ημέρα, μπορούν να μειώσουν αισθητά την αυτονομία της συσκευής.

Ενεργές ειδοποιήσεις σε όλες τις εφαρμογές

Οι ειδοποιήσεις push αποτελούν μια συχνή αιτία κατανάλωσης μπαταρίας. Κάθε ειδοποίηση μπορεί να «ξυπνήσει» το κινητό, να ενεργοποιήσει την εφαρμογή στο παρασκήνιο και να χρησιμοποιήσει ήχο ή δόνηση.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν υπάρχουν πολλές εγκατεστημένες εφαρμογές, ιδιαίτερα κοινωνικά δίκτυα που στέλνουν συχνά ενημερώσεις για likes, σχόλια ή νέους followers. Όλες αυτές οι ειδοποιήσεις δημιουργούν επιπλέον δραστηριότητα στη συσκευή και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Συνεχής εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Η συχνή μετάβαση από μία εφαρμογή σε άλλη απαιτεί επιπλέον επεξεργαστική ισχύ. Κάθε φορά που ανοίγει μια εφαρμογή, ο επεξεργαστής της συσκευής πρέπει να φορτώσει ξανά δεδομένα και γραφικά.

Αν και οι εφαρμογές που μένουν αδρανείς στο παρασκήνιο δεν καταναλώνουν πάντα σημαντική ενέργεια, η συνεχής εναλλαγή μεταξύ τους μπορεί να αυξήσει τη χρήση CPU και GPU, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταρίας.

Εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο

Ορισμένες εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται ενεργά. Αυτό συμβαίνει επειδή χρειάζονται δεδομένα για να λειτουργήσουν, όπως πληροφορίες τοποθεσίας ή συγχρονισμό με cloud υπηρεσίες.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν GPS, υπηρεσίες εντοπισμού ή συνεχείς συγχρονισμούς δεδομένων μπορούν να ενεργοποιούν αισθητήρες και συνδέσεις δικτύου. Η συνεχής αυτή δραστηριότητα στο παρασκήνιο μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή μείωση της αυτονομίας της μπαταρίας.

Συνεχές gaming στο κινητό

Τα παιχνίδια είναι από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές για ένα smartphone. Κατά τη διάρκεια του gaming χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ο επεξεργαστής, η GPU, η οθόνη και το δίκτυο.

Ακόμη και απλά παιχνίδια μπορούν να καταναλώσουν σημαντική ενέργεια όταν παίζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, τα γραφικά, τα υψηλά καρέ ανά δευτερόλεπτο, οι δονήσεις και ο ήχος αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και μπορούν να οδηγήσουν σε γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας.

Συμπέρασμα

Η αυτονομία ενός smartphone δεν εξαρτάται μόνο από τη χωρητικότητα της μπαταρίας αλλά και από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Ο περιορισμός των ειδοποιήσεων, ο έλεγχος των εφαρμογών που λειτουργούν στο παρασκήνιο και η πιο προσεκτική χρήση μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τη διάρκεια της μπαταρίας στην καθημερινότητα.

Πηγή: techblog.gr

