Οδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες

1.Εργασίες τοποθέτησης κολώνων οδικού φωτισμού στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1)

Το Γραφείο Μηχανικού Έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, από η ώρα 7:00 μέχρι και η ώρα 12:00, θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης κολώνων οδικού φωτισμού στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), παρά την είσοδο και έξοδο προς τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, σε μήκος 300 μέτρων περίπου, με κατεύθυνση τη Λεμεσό και Λευκωσία, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, θα κλείσει η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου και η έξοδος προς Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις δύο παράπλευρες λωρίδες και οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου θα πρέπει να χρησιμοποιούν την αμέσως επόμενη έξοδο προς τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας και μετά, μέσω του Κόμβου Σκοπευτηρίου, να ακολουθούν την πορεία προς τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου.

Αντίστοιχα, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, θα είναι κλειστή η είσοδος του αυτοκινητόδρομου από τον Κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής. Οι οδηγοί από Δάλι προς Λεμεσό θα πρέπει να ακολουθούν πορεία μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και, ακολούθως, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από τον Κόμβο Πέρα Χωρίου.

2.Εργασίες πλυσίματος αντανακλαστήρων στην κεντρική λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης-Ακακίου (Α9)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, μεταξύ των ωρών 06:00-14:00, θα διενεργούνται εργασίες πλυσίματος αντανακλαστήρων στην κεντρική λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης-Ακακίου (Α9) και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας θα κλείνει τμηματικά και οι εργασίες θα εκτελούνται με τη μέθοδο κινητού συνεργείου. Έτσι, προτρέπεται το κοινό να ακολουθεί την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας