Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε

 10.03.2026 - 16:52
Οδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε

Προσεχτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί στην επαρχία Λευκωσίας, αφού λόγω έργων σε αυτοκινητόδρομους κλείνουν προσωρινά λωρίδες.

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες

1.Εργασίες τοποθέτησης κολώνων οδικού φωτισμού στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1)

Το Γραφείο Μηχανικού Έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, από η ώρα 7:00 μέχρι και η ώρα 12:00, θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης κολώνων οδικού φωτισμού στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), παρά την είσοδο και έξοδο προς τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, σε μήκος 300 μέτρων περίπου, με κατεύθυνση τη Λεμεσό και Λευκωσία, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, θα κλείσει η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου και η έξοδος προς Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου. Η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις δύο παράπλευρες λωρίδες και οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου θα πρέπει να χρησιμοποιούν την αμέσως επόμενη έξοδο προς τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας και μετά, μέσω του Κόμβου Σκοπευτηρίου, να ακολουθούν την πορεία προς τη Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου.

Αντίστοιχα, με κατεύθυνση προς Λεμεσό, θα είναι κλειστή η είσοδος του αυτοκινητόδρομου από τον Κόμβο της Βιομηχανικής Περιοχής. Οι οδηγοί από Δάλι προς Λεμεσό θα πρέπει να ακολουθούν πορεία μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και, ακολούθως, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από τον Κόμβο Πέρα Χωρίου.

2.Εργασίες πλυσίματος αντανακλαστήρων στην κεντρική λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης-Ακακίου (Α9)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, μεταξύ των ωρών 06:00-14:00, θα διενεργούνται εργασίες πλυσίματος αντανακλαστήρων στην κεντρική λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης-Ακακίου (Α9) και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας θα κλείνει τμηματικά και οι εργασίες θα εκτελούνται με τη μέθοδο κινητού συνεργείου. Έτσι, προτρέπεται το κοινό να ακολουθεί την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση, υπομονή και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν
«Μπερδεμένος» ο καιρός - Πέφτει απότομα η θερμοκρασία και έρχεται ομίχλη - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

 10.03.2026 - 16:38
Επόμενο άρθρο

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

 10.03.2026 - 17:04
LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

  •  10.03.2026 - 06:25
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

  •  10.03.2026 - 14:06
Προειδοποιεί η Υπ. Γεωργίας: Κίνδυνος αποκλεισμού από Ενιαία Αγορά αν σταματήσουν μονομερώς οι θανατώσεις ζώων

Προειδοποιεί η Υπ. Γεωργίας: Κίνδυνος αποκλεισμού από Ενιαία Αγορά αν σταματήσουν μονομερώς οι θανατώσεις ζώων

  •  10.03.2026 - 17:18
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

  •  10.03.2026 - 17:04
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

  •  10.03.2026 - 12:08
Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

  •  10.03.2026 - 16:38
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

  •  10.03.2026 - 13:23
Οδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε

Οδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε

  •  10.03.2026 - 16:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα