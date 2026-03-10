Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈξυπνη στάθμευση στην Αγία Νάπα: Οι οδηγοί θα βρίσκουν θέση από το κινητό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη στάθμευση στην Αγία Νάπα: Οι οδηγοί θα βρίσκουν θέση από το κινητό

 10.03.2026 - 16:02
Έξυπνη στάθμευση στην Αγία Νάπα: Οι οδηγοί θα βρίσκουν θέση από το κινητό

Αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του εθνικού έργου Smart Cyprus, εγκαθιστά ο Δήμος Αγίας Νάπας, σημειώνοντας ότι γίνεται ο πρώτος Δήμος στην Κύπρο που προχωρά στην εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «το έργο Smart Cyprus συντονίζεται από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και αφορά την εφαρμογή κοινών έξυπνων λύσεων σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών».

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, «εγκαταστάθηκαν δοκιμαστικά από την εταιρεία «MK TTS» αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων στον χώρο στάθμευσης «Μελίσσι» στην Αγία Νάπα. Οι αισθητήρες θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την πληρότητα των θέσεων στάθμευσης, παρέχοντας άμεση ενημέρωση τόσο στους πολίτες όσο και στις δημοτικές υπηρεσίες για τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης».

Μέσω της εφαρμογής Έξυπνης Στάθμευσης, «οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και να καθοδηγούνται προς αυτές, μέσω ψηφιακής εφαρμογής. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα πληρωμής της στάθμευσης, αλλά και πιθανών προστίμων, μέσω της ίδιας εφαρμογής, διευκολύνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών».

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου ανέφερε ότι «η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών. Ο Δήμος συνεχίζει να πρωτοπορεί, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών».

Πρόσθεσε πως «η εφαρμογή της έξυπνης στάθμευσης θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης και θα προσφέρει άμεση και εύκολη ενημέρωση στους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις. Στόχος του Δήμου Αγίας Νάπας είναι η σταδιακή επέκταση του συστήματος σε όλους τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης».

Όπως είπε ο κ. Ζαννέττου «προγραμματίζουμε την εφαρμογή του συστήματος σε όλα τα πάρκινγκ του Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη διαχείριση της στάθμευσης και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμος Αγίας Νάπας θα προχωρήσει στην υλοποίηση και των άλλων βασικών δράσεων του έργου Smart Cyprus, δηλαδή στην εφαρμογή των έξυπνων φώτων και της έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο έργο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, βιώσιμης και "έξυπνης πόλης"».

Σημειώνεται ότι «το έργο Smart Cyprus, στοχεύει σε ένα σύγχρονο, πράσινο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, που αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας, μέσω της αποδοτικότερης διαχείρισης πόρων και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών». Το έργο χρηματοδοτείται από το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος του Αύριο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν
«Μπερδεμένος» ο καιρός - Πέφτει απότομα η θερμοκρασία και έρχεται ομίχλη - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αποζημίωση για κατεχόμενες περιουσίες: Το ποσό που προκαλεί αντιδράσεις - Τι συζητείται στη Βουλή

 10.03.2026 - 15:46
Επόμενο άρθρο

Αδιάζει γρήγορα η μπαταρία του κινητού σου; 3+1 πράγματα που κάνεις καθημερινά και πρέπει να τα σταματήσεις

 10.03.2026 - 16:11
LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

  •  10.03.2026 - 06:25
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

  •  10.03.2026 - 14:06
Προειδοποιεί η Υπ. Γεωργίας: Κίνδυνος αποκλεισμού από Ενιαία Αγορά αν σταματήσουν μονομερώς οι θανατώσεις ζώων

Προειδοποιεί η Υπ. Γεωργίας: Κίνδυνος αποκλεισμού από Ενιαία Αγορά αν σταματήσουν μονομερώς οι θανατώσεις ζώων

  •  10.03.2026 - 17:18
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

  •  10.03.2026 - 17:04
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

  •  10.03.2026 - 12:08
Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

  •  10.03.2026 - 16:38
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

  •  10.03.2026 - 13:23
Οδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε

Οδηγοί προσοχή: Βάζουν φώτα στο highway και κλείνουν λωρίδα κυκλοφορίας – Δείτε πού και πότε

  •  10.03.2026 - 16:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα