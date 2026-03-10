Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους

 10.03.2026 - 16:38
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον ΟΚΥπΥ, όλα τα περιστατικά από το τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Παλαιχωρίου τυγχάνουν όλης της πρέπουσες ιατρικής φροντίδας στο ΤΑΕΠ Παίδων και ΤΑΕΠ ενηλίκων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Άνοιξαν οι δύο λωρίδες

Σημειώνεται ότι τροχαία σύγκρουση συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 10/3 στον δρόμο Αγίου Επιφανίου προς Παλαιχώρι μεταξύ σχολικού μικρού λεωφορείου και ιδιωτικού οχήματος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 10 μαθητές και τρεις ενήλικες. Κλήθηκαν ασθενοφόρα για μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ λειτουργός του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, μεταξύ των τραυματιών είναι 10 μαθητές, οι δύο οδηγοί και ένας συνοδός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και οι οικογένειες των μαθητών ενημερώθηκαν από τους ίδιους για το συμβάν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα που ενεπλάκησαν στον τροχαίο απομακρύνθηκαν από τον δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες, μετά τη συμφόρηση που είχε προκληθεί. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

Στο νοσοκομείο μετέβη και η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου η οποία ενημερώθηκε για την κατάσταση υγείας των παιδιών.

