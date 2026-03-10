Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

Με 367 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια υιοθέτησε έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη που στοχεύει στην κατασκευή 10 εκατομμυρίων νέων κατοικιών, τη μείωση των τιμών και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Η εγκεκριμένη έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης στην ΕΕ, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση ειδικών κονδυλίων για ανακαινίσεις και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το Κοινοβούλιο θέτει πλέον αυστηρά πρότυπα ποιότητας για τη μόνωση και τον καθαρό αέρα σε κάθε νέα κατοικία, συνδέοντας άμεσα τη στεγαστική πολιτική με την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές στέλνουν σαφές μήνυμα για τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, επιδιώκοντας μια δίκαιη ισορροπία που δεν θα «στραγγαλίζει» την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων σε προσιτά ενοίκια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης μέσω τολμηρών φορολογικών ελαφρύνσεων. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση τελών μεταβίβασης για νέους αγοραστές πρώτης κατοικίας και φορολογικά κίνητρα για νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το Σώμα ζητά την ανακατανομή αχρησιμοποίητων πόρων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και την απλούστευση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να επενδύουν απρόσκοπτα στην κοινωνική στέγαση.

Στην καρδιά της νέας στρατηγικής βρίσκεται η μάχη κατά της γραφειοκρατίας. Το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί από την Κομισιόν την καθιέρωση ψηφιακών διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την έκδοση οικοδομικών αδειών εντός μόλις 60 ημερών. Ταυτόχρονα, προωθείται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας με τη ρήτρα «Made in EU» για τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Γεάδης: «Τέρμα στην ασυδοσία των εκποιήσεων και τα ενοίκια-μαστίγα»

Η συζήτηση στην Ολομέλεια ανέδειξε και τις έντονες εθνικές πτυχές του προβλήματος, με τον Ευρωβουλευτή Γεάδη Γεάδη να καταγγέλλει τις «ασύδοτες εκποιήσεις» πρώτων κατοικιών και τα δυσθεώρητα ενοίκια στην Κύπρο. Όπως τόνισε, η απώλεια της στέγης υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και την αξιοπρέπεια, καλώντας για αυστηρή προστασία των δανειοληπτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εισηγητής της έκθεσης Borja Giménez Larraz υπενθύμισε ότι μια γενιά που δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι, δεν μπορεί να χτίσει μέλλον, ενώ η πρόεδρος της επιτροπής Irene Tinagli υπογράμμισε ότι η δράση της ΕΕ είναι πλέον θέμα δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, το Κοινοβούλιο ξεκαθάρισε τη θέση του και στο ζήτημα της ασφάλειας δικαίου, καταδικάζοντας τις παράνομες καταλήψεις ακινήτων και ζητώντας αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τους ιδιοκτήτες, ενώ παράλληλα ζήτησε ενίσχυση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών. Το μπαλάκι περνά πλέον στα κράτη μέλη, τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις για να ανακόψουν το ράλι των αυξήσεων που έχει ξεπεράσει το 30% τα τελευταία χρόνια.

Αποστολή στο Στρασβούργο: Γιώργος Μούσας