Σαρλ ντε (αυτο)Γκολ

Θυμίστε μου λίγο, σε ποιο σύμπαν της Marvel ακριβώς διακηρύσσεις ότι είσαι ενάντια σε πολεμικές επιχειρήσεις, ότι ο ρόλος σου είναι καθαρά ανθρωπιστικός και ότι δεν αποτελείς ποτέ μέρος του προβλήματος αλλά της λύσης (έλεος πια μ’ αυτά τα τσιτάτα που του βρίσκει κάποιο ακριβοπληρωμένο γραφείο PR και τα επαναλαμβάνει μέχρι να σβήσει ο ήλιος) και το κάνεις... από μια στρατιωτική βάση, μπροστά από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο (αυτό επέτρεψε το μπάτζετ) και με στυλάκι Tom Cruise αν βέβαια ο Maverick ήταν συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος της Αεροπορίας;;; ΟΚ, ξέρω ότι στα τρία χρόνια διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη θα έπρεπε ήδη να είχα δημιουργήσει αντισώματα, όμως ώρες-ώρες πραγματικά αναρωτιέμαι για πόσο ηλίθιους ή απελπισμένους μας περνούν εκεί στον Λόφο.

Αφήστε που ο δικός μας θαμπώθηκε τόσο πολύ από το παιχνίδι με (ξένες) φρεγάτες και μαχητικά που ούτε πήρε χαμπάρι ότι όλο αυτό το πολεμικό κλίμα έχει ψιλογαμήσει από επενδυτικό κλίμα και επιχειρηματικότητα μέχρι τουρισμό (ο πρωτογενής τομέας βιώνει το ολόδικό του clusterfuck με τον αφθώδη). Αυτό θα πει να πηγαίνεις για Σαρλ ντε Γκολ και να τρως αυτογκόλ.

Εντάξει, από το reboot του Three Amigos (εύκολο: Μητσοτάκης στη θέση του Steve Martin, Μακρόν για Martin Short και ο δικός μας ως Chevy Chase) κρατάω την ατάκα του Μακρόν: Κάθε επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη. Εχμμ... μπορεί άραγε να έχει αναδρομική ισχύ; Οι διαρκείς απειλές της Τουρκίας για την ύπαρξη της ΚΔ λαμβάνονται ως επίθεση ή απλή ενδοοικογενειακή αψιμαχία; Αν ας πούμε η Άγκυρα απειλήσει να σαμποτάρει την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας, θα πλεύσει εκ νέου ο Σαρλ ντε Γκολ στην περιοχή για να... σκοράρει υπέρ μας;

Βέβαια, αν είχαμε Πρόεδρο με αντανακλαστικά αίλουρου (και όχι βραδύποδα) θα έπιανε τη φράση του Μακρόν και θα την έκανε σημαία. Για την ακρίβεια λάβαρο της λύσης του Κυπριακού. Ποια είναι η μόνιμη επωδός των απορριπτικών για να λένε όχι ακόμα και σε λύση σταυρολέξων στις πίσω σελίδες εδώ και 52 χρόνια; Ότι η Τουρκία δεν θα τηρήσει ποτέ το δικό της κομμάτι της συμφωνίας σε οποιοδήποτε σχέδιο λύσης και θα το χρησιμοποιήσει για να καταλάβει και την υπόλοιπη Κύπρο, σωστά; (ναι ξέρω, εδώ γεννάται η εύλογη απορία, τότε γιατί στ’ ανάθεμα συζητάμε in the first fucking place, αλλά κάτι λέγαμε πριν για εθνικό IQ). Και εδώ έρχεται να κολλήσει αρμονικά, σαν το πολυπόθητο τελευταίο κομμάτι του παζλ, η δέσμευση του Μακρόν ότι “κάθε επίθεση στην Κύπρο κτλ κτλ”. Υπάρχει μεγαλύτερη εγγύηση για την εξάλειψη της τουρκικής απειλής μέσω ενός σχεδίου λύσης από τα Rafale και τον πλωτό “Σαρλ ντε Γκολ”, ετοιμοπόλεμα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για την ασφάλεια της Κύπρου όπως μας διαβεβαίωσαν οι τρεις Στραβοί Πιλότοι σε F16; (όπως είναι ο ελληνικός τίτλος του Hot Shots, της παρωδίας του Top Gun και πιο κοντά σ’ αυτό που είδαμε στη βάση “Ανδρέας Παπανδρέου”.

Στη βράση κολλάει το σίδερο όπως λέμε και στο χωριό μου. Μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα στην περιοχή, απευθείας συνομιλίες για άμεση λύση στο πλαίσιο ΔΔΟ και από κει που σταμάτησε η διαδικασία στο Κραν Μοντανά. Και με εγγύηση τις διαβεβαιώσεις ηγετών χωρών της ΕΕ για προστασία της Κύπρου από οποιαδήποτε απειλή. Έτσι θα φανεί και πόσο στα σοβαρά παίρνουν τις πομπώδεις εξαγγελίες και τα βαρύγδουπα συνθήματα που σκορπίζουν “ρίγη εθνικής συγκίνησης” η Προεδράρα μας και οι φουστανελάδες οπαδοί του.

Εκτός κι αν η “ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας” της Κύπρου αφορά μόνο ξέμπαρκα drones της Χεζμπολάχ...