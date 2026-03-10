Ήρεμος ύπνος για τα παιδιά: 3 διασκεδαστικοί τρόποι να νικήσετε τους νυχτερινούς φόβους

Σε ορισμένα στάδια της ανάπτυξής τους, η φαντασία τους εντείνεται, η επίγνωση της απουσίας των γονιών τους γίνεται πιο έντονη και το να κοιμηθούν γίνεται δοκιμασία.

Ο Dr. Craig Canapari, Αμερικανός παιδίατρος με ειδίκευση στον ύπνο των βρεφών και διευθυντής του Yale Pediatric Sleep Center (ένα από τα κορυφαία κέντρα στις ΗΠΑ), αντλεί από χρόνια κλινικής εμπειρίας και επιστημονικής έρευνας για να σας προσφέρει λίγη ηρεμία. Ακολουθούν τρεις εύκολες και διασκεδαστικές μέθοδοι, από το βιβλίο του Getting Your Child to Sleep Without Exhausting Yourself (Solar), για να τις δοκιμάσετε άμεσα.

Το σπρέι κατά των τεράτων για να κοιμηθεί το παιδί σας

Πρόκειται για μια πολύ απλή τεχνική για μικρά παιδιά που φοβούνται τα τέρατα στο δωμάτιό τους. Πάρτε ένα μικρό μπουκάλι σπρέι και γεμίστε το με νερό (μπορείτε να προσθέσετε μερικές σταγόνες χρώματος τροφίμων στο αγαπημένο χρώμα του παιδιού για επιπλέον εφέ). Πείτε τους ότι τα τέρατα είναι αλλεργικά σε αυτό το σπρέι, το οποίο θα τους προκαλέσει φτερνίσματα, φαγούρα και θα τα κάνει πολύ νωχελικά. Ζητήστε από το παιδί σας να ψεκάσει το δωμάτιο πριν τον ύπνο, στην ντουλάπα, κάτω από το κρεβάτι… οπουδήποτε θεωρεί απαραίτητο. Με την πάροδο του χρόνου, θα το χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο.

Το χαδιάρικο κουτάβι για να κοιμηθεί το παιδί σας

Αυτή η μέθοδος εφευρέθηκε αρχικά για να βοηθήσει μικρά παιδιά (4–6 ετών) να ξεπεράσουν τραύματα από εμπειρίες πολέμου. Ο ψυχολόγος Avi Sadeh, δημιουργός της, διαπίστωσε ότι λειτουργεί επίσης για φόβους της νύχτας. Τα παιδιά αγαπούν να βοηθούν και αυτή η τεχνική εκμεταλλεύεται το ένστικτο φροντίδας τους. Δώστε στο παιδί σας ένα μικρό λούτρινο σκυλάκι (ή οποιοδήποτε άλλο ζώο επιλέξετε) και διηγηθείτε την εξής ιστορία (γραμμένη από τον Avi Sadeh):

«Θα ήθελα να γνωρίσεις τον φίλο μου Huggy. Συνήθως, ο Huggy είναι ένα πολύ χαρούμενο σκυλάκι. Αλλά τώρα είναι λίγο λυπημένο και λίγο φοβισμένο. Μπορείς να μαντέψεις γιατί είναι λυπημένο;» (Όταν το παιδί απαντήσει, η ιστορία συνεχίζεται.) «Είναι λυπημένο γιατί είναι πολύ μακριά από το σπίτι του και δεν έχει καλούς φίλους. Του αρέσουν οι αγκαλιές, αλλά δεν έχει κανέναν να τον φροντίσει. Νομίζεις ότι μπορείς να γίνεις φίλος του, να τον αγκαλιάσεις και να τον πάρεις στο κρεβάτι σου όταν κοιμηθείς;»

Στη συνέχεια, ενθαρρύνετε το παιδί να πάρει το σκυλάκι στο κρεβάτι του για να νιώσει ασφάλεια. Το παιχνίδι με το κουκλάκι κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά επίσης, καθώς όταν τα παιδιά φροντίζουν το χαδιάρικο κουτάβι, επικεντρώνονται λιγότερο στους δικούς τους φόβους.

Κυνήγι θησαυρού για να εξοικειωθεί με το σκοτάδι

Αυτή είναι μια λίγο πιο σύνθετη μέθοδος, για παιδιά 4–10 ετών που χρειάζονται την παρουσία ενήλικα για να κοιμηθούν λόγω φόβου ή ζητούν να κοιμηθούν με φως. Αν το παιδί σας φοβάται πραγματικά το σκοτάδι, αυτά τα παιχνίδια του επιτρέπουν να εκτεθεί σταδιακά στο σκοτάδι με διασκεδαστικό τρόπο.

Δώστε στο παιδί ένα μικρό φακό και συγκεντρώστε μερικά από τα αγαπημένα του παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μείνετε έξω από την πόρτα του δωματίου.

Κρύψτε ένα παιχνίδι στο δωμάτιο του παιδιού σε εύκολο σημείο.

Σβήστε τα φώτα και ζητήστε του να βρει το παιχνίδι.

Επιβραβεύστε το παιδί θερμά που αναζητά μόνο του στο σκοτάδι, λέγοντας φράσεις όπως:

«Είσαι τόσο γενναίος, δεν το πιστεύω! Είσαι ο ήρωάς μου!»

«Θα πρέπει να κρύψω τα παιχνίδια καλύτερα από αυτά, είσαι πολύ έξυπνος/η, τα βρίσκεις πολύ γρήγορα!»

Επαναλάβετε το πείραμα 3–5 φορές με άλλα παιχνίδια.

Σταδιακά αυξήστε τη δυσκολία των κρυψώνων, ώστε το παιδί να περνά περισσότερο χρόνο στο σκοτάδι.

Το κυνήγι θησαυρού πρέπει να παραμένει σύντομο και διασκεδαστικό. Μάλλον θα χρειαστεί να το επαναλάβετε αρκετές βραδιές πριν το παιδί νιώσει άνετα στο σκοτάδι. Αν δυσκολεύεται στην αρχή, μπορείτε να ξεκινήσετε με μάσκα στα μάτια, κρατώντας το φως αναμμένο και να του ζητήσετε να βρει μεγάλα αντικείμενα, όπως έπιπλα. Θα χρειαστεί να δουλέψετε λίγο και στα βήματα 3 και 4 για μερικές ημέρες.