ΥΓΕΙΑ

Βλάπτει το γάλα το δέρμα μας; Τι θα συμβεί στο πρόσωπό σου αν κόψεις τα γαλακτοκομικά

 10.03.2026 - 22:55
Βλάπτει το γάλα το δέρμα μας; Τι θα συμβεί στο πρόσωπό σου αν κόψεις τα γαλακτοκομικά

Έχεις ακούσει ποτέ τον όρο "dairy face" (όπου dairy είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα); Αν όχι, αποκλείεται να μην έχει πάρει το μάτι σου μια θεωρία που λέει ότι πολλά ξεσπάσματα ακμής οφείλονται στα πλούσια τυριά, το γάλα και το γιαούρτι, ακόμα και τον λάτε καπουτσι΄νο που επιλέγεις να πίνεις μέσα στη μέρα σου.

Τα γαλακτοκομικά όντως σύμφωνα με τους δερματολόγους μπορεί να φέρουν ξεσπάσματα στο πρόσωπο αλλά και στην πλάτη με πυώδη σπυριά διότι τελικά ό,τι τρώμε φαίνεται στο πρόσωπό μας.

Πώς τα γαλακτοκομικά επηρεάζουν το δέρμα

Οι ειδικοί στην υγεία του δέρματος συμφωνούν ότι αυτό που τρώτε φαίνεται στο πρόσωπό σας, και στην περίπτωση των γαλακτοκομικών σπάνια είναι κάτι καλό. Τα γαλακτοκομικά παράγουν βλέννα και είναι δύσκολο να χωνευτούν (γι’ αυτό και τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν δυσανεξία στη λακτόζη). Μερικές φορές, μια παρενέργεια αυτής της επιβάρυνσης στο πεπτικό σύστημα μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή κυστικής ακμής ή σκληρών, επώδυνων εξογκωμάτων κάτω από το δέρμα.

Μία θεωρία λέει ότι επειδή το μεγαλύτερο μέρος του γάλακτος προέρχεται από εγκυμονούσες αγελάδες (και σε κάποιες δίνονται ορμόνες ανάπτυξης), τα επίπεδα ορμονών στο γάλα μπορεί να παίζουν ρόλο στην αυξημένη παραγωγή σμήγματος, η οποία ευνοεί την ακμή. Όταν δηλαδή οι ορμόνες του γάλακτος αντιδρούν με το «κοκτέιλ» τεστοστερόνης και άλλων ορμονών του σώματός σας, η παραγωγή σμήγματος αυξάνεται κατακόρυφα. Αυτή η διαδικασία, μαζί με την αύξηση της φλεγμονής, επιδεινώνει ή προκαλεί έξαρση στα σπυράκια της ακμής. Έτσι, αν ήδη έχετε ακμή (π.χ. λόγω άγχους, ταξιδιού ή περιόδου), τα γαλακτοκομικά μπορεί να την κάνουν χειρότερη.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα προϊόντα με λακτόζη ίδια, ειδικά όταν πρόκειται για το δέρμα σας. Φαίνεται ότι ο τύπος γαλακτοκομικού που καταναλώνετε παίζει ρόλο στην ακμή που προκαλείται από αυτά. Σε μία μελέτη φάνηκε ότι για τα άτομα που είναι ευαίσθητα στα γαλακτοκομικά, το γάλα είναι αυτό που προκαλεί την ακμή, ενώ το γιαούρτι και τα τυριά δεν αποτελούν παράγοντες που την πυροδοτούν. Εξαρτάται λοιπόν από τον κάθε οργανισμό.

Η λύση

Αν έχετε έστω την υποψία ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών φέρνει έξαρση στην ακμή σας, αρχικά κρατήστε ημερολόγιο. Καταναλώστε συνειδητά γάλα, τυρί, γιαούρτι και παρατηρήστε το δέρμα σας. Μετά αφαιρέστε τα για μια εβδομάδα και πάλι καταγράψτε τι συμβαίνει στο δέρμα σας.

Επόμενο βήμα είναι να μιλήσετε με τον δερματολόγο σας για το ενδεχόμενο να έχετε dairy face και τι πρέπει να κάνετε.

Σε περίπτωση που η λύση είναι να αφαιρέσετε τα γαλακτοκομικά από τη διατροφή σας μην πανικοβληθείτε, δεν θα στερήσετε τον οργανισμό σας από πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Οι ενήλικες γυναίκες μπορεί να χρειάζονται περίπου 1000 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου κάθε μέρα, που μπορεί να καλυφθεί μέσω τροφών όπως ψάρια, φασόλια, σύκα, λαχανικά όπως λάχανο και kale, σόγια, σπανάκι και χούμους, μεταξύ πολλών άλλων.

Στην έσχατη περίπτωση μόνο ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει για το αν χρειάζεται να πάρετε κάποιο συμπλήρωμα ασβεστίου.

Πηγή: womenonly.skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

