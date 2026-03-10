Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Καταγγελία κοινοτάρχη για καθυστέρηση στην άφιξη των ασθενοφόρων

 10.03.2026 - 23:56
Στιγμές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στον δρόμο Παλαιχωρίου – Αγίου Επιφανίου, όταν γύρω στις 2 το μεσημέρι σχολικό λεωφορείο που μετέφερε δέκα μαθητές του Β’ Περιφερειακού Γυμνασίου Λευκωσίας – Μαλούντας και μία συνοδό συγκρούστηκε μετωπικά με ιδιωτικό όχημα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν όλοι οι επιβαίνοντες, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, ο κοινοτάρχης Παλαιχωρίου Ορεινής, Τάσος Μιχαηλίδης, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στο σημείο: «Μέχρι να έρθω εδώ είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, ο δρόμος είχε κλείσει, είχαν κατεβεί από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα κόσμος και προσπαθούσε να βοηθήσει τα παιδάκια που ήταν όλα τραυματισμένα, σοκαρισμένα.»

Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα, ωστόσο – σύμφωνα με τον ίδιο – υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξή τους, με αποτέλεσμα ορισμένοι μαθητές να μεταφερθούν στο νοσοκομείο από τους γονείς τους.

«Ήρθε το πρώτο ασθενοφόρο έγκαιρα η ώρα 2:32, τα υπόλοιπα όμως πέρασε μετά τις 3 να έρθουν ασθενοφόρα. Ο σταθμός εδώ δεν είχε ασθενοφόρο σήμερα για να ανταποκριθεί σε 10 λεπτά, περιμέναμε από τη Λευκωσία να βρουν οδηγούς για να ενεργοποιήσουν τα ασθενοφόρα τους.»

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, και οι 13 επιβαίνοντες έτυχαν των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Στο νοσοκομείο μετέβησαν επίσης οι Υπουργοί Παιδείας και Υγείας, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τροχαίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

