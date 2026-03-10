Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΧειροπέδες σε μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Είδαν σε βίντεο πώς φτιάχνεται
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Είδαν σε βίντεο πώς φτιάχνεται

 10.03.2026 - 20:45
Χειροπέδες σε μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου στο Ηράκλειο - Είδαν σε βίντεο πώς φτιάχνεται

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών ανηλίκων μαθητών που φέρονται να κατασκεύασαν τον εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος ενεργοποιήθηκε σε αυλή γυμνασίου στο Ηράκλειο ενώ παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μαθητές γυμνασίου οι οποίοι φέρεται να είδαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οδηγίες για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονταν, προχώρησαν στην κατασκευή του δικού τους μηχανισμού.

Όπως έγραψε το patris.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τα τρία παιδιά στον χώρο του σχολείου. Ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε και εξερράγη, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια, ένα μπουκάλι οινόπνευμα και φωτοβολίδα, στοιχεία που τον καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου
Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους
Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του
Αποζημίωση για κατεχόμενες περιουσίες: Το ποσό που προκαλεί αντιδράσεις - Τι συζητείται στη Βουλή
Αδιάζει γρήγορα η μπαταρία του κινητού σου; 3+1 πράγματα που κάνεις καθημερινά και πρέπει να τα σταματήσεις
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η άνοιξη φέρνει μεγάλες αλλαγές σε τρία ζώδια

 10.03.2026 - 20:20
Επόμενο άρθρο

«Καπνική» παρανομία: Εκατοντάδες αδαμολόγητα τσιγάρα σε οδροφράγματα και αεροδρόμια - Συλλήψεις και «βαριά» πρόστιμα - Δείτε φωτογραφίες

 10.03.2026 - 21:00
LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

  •  10.03.2026 - 06:25
Επικοινωνία ΠτΔ με Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης: Συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα – Στο τραπέζι και η Μ. Ανατολή

Επικοινωνία ΠτΔ με Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης: Συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα – Στο τραπέζι και η Μ. Ανατολή

  •  10.03.2026 - 19:45
Λετυμπιώτης: Βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας με τη συνδρομή και της ελληνικής κυβέρνησης

Λετυμπιώτης: Βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας με τη συνδρομή και της ελληνικής κυβέρνησης

  •  10.03.2026 - 21:55
Φυσικό Αέριο: Με ορίζοντα το 2030 η έλευσή του – Ζητά έρευνα για συμβούλους από τον Γενικό Ελεγκτή ο Πρόεδρος της Επ. Ενέργειας

Φυσικό Αέριο: Με ορίζοντα το 2030 η έλευσή του – Ζητά έρευνα για συμβούλους από τον Γενικό Ελεγκτή ο Πρόεδρος της Επ. Ενέργειας

  •  10.03.2026 - 19:31
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  10.03.2026 - 22:05
Σαρλ ντε (αυτο)Γκολ

Σαρλ ντε (αυτο)Γκολ

  •  10.03.2026 - 20:11
«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

  •  10.03.2026 - 18:00
Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

  •  10.03.2026 - 17:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα