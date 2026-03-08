Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για μητέρα και κόρη: Δέχθηκαν επίθεση από αγέλη σκύλων κοντά σε σχολείο

 08.03.2026 - 20:02
Τρόμος για μητέρα και κόρη: Δέχθηκαν επίθεση από αγέλη σκύλων κοντά σε σχολείο

Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/3) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όταν μια γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων κοντά σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίθεση σημειώθηκε πίσω από το 106ο Δημοτικό Σχολείο.

Όπως περιγράφει, στην προσπάθειά της να αποφύγει τα ζώα επιχείρησε να ανέβει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι.

Ιδιαίτερα δραματική ήταν, σύμφωνα με την ίδια, η αντίδραση της κόρης της. Η ανήλικη, που είχε αρχικά απομακρυνθεί όταν ξεκίνησε η επίθεση, επέστρεψε όταν είδε τη μητέρα της να πέφτει και τα σκυλιά να πλησιάζουν.

«Γύρισε πίσω και άρχισε να τα κλωτσάει και να φωνάζει “αφήστε ήσυχη τη μαμά μου”», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η κάτοικος της περιοχής επισημαίνει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώ σημειώνει ότι είχε αναφερθεί και στο παρελθόν σε παρόμοιο περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, αφορούσε επίθεση της ίδιας αγέλης προς την κόρη της.

Πηγή: thestival.gr

