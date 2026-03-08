Τρόμος για μητέρα και κόρη: Δέχθηκαν επίθεση από αγέλη σκύλων κοντά σε σχολείο

Σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίθεση σημειώθηκε πίσω από το 106ο Δημοτικό Σχολείο.

Όπως περιγράφει, στην προσπάθειά της να αποφύγει τα ζώα επιχείρησε να ανέβει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ωστόσο έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο, στα πλευρά και στο πόδι.

Ιδιαίτερα δραματική ήταν, σύμφωνα με την ίδια, η αντίδραση της κόρης της. Η ανήλικη, που είχε αρχικά απομακρυνθεί όταν ξεκίνησε η επίθεση, επέστρεψε όταν είδε τη μητέρα της να πέφτει και τα σκυλιά να πλησιάζουν.

«Γύρισε πίσω και άρχισε να τα κλωτσάει και να φωνάζει “αφήστε ήσυχη τη μαμά μου”», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Η κάτοικος της περιοχής επισημαίνει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώ σημειώνει ότι είχε αναφερθεί και στο παρελθόν σε παρόμοιο περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, αφορούσε επίθεση της ίδιας αγέλης προς την κόρη της.

Πηγή: thestival.gr