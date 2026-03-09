Ύψος: Πόσο επηρεάζει σχέσεις και εισόδημα – Οι προτιμήσεις ανδρών και γυναικών

Ο Rob Henderson, Ph.D., αναλύει στο Psychology Today αυτούς τους παράγοντες, εστιάζοντας στα ερευνητικά στοιχεία.

Οι γυναίκες προτιμούν τους ψηλούς, οι ψηλοί άντρες προσελκύουν πιο επιθυμητές συντρόφους

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι το ύψος παίζει ρόλο στην επιλογή συντρόφου. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν άνδρες ψηλότερους από τις ίδιες. Σε μελέτη για τις προτιμήσεις ύψους, οι γυναίκες δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ικανοποιημένες όταν ο σύντροφός τους είναι περίπου 21 εκατοστά ψηλότερος. Οι άνδρες, αντίθετα, δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν είναι περίπου 8 εκατοστά ψηλότεροι από τις συντρόφους τους.

Αντίστοιχα, μια άλλη μελέτη έδειξε ότι μεταξύ των αντρών, το 13,5% προτιμούν να βγαίνουν ραντεβού μόνο με γυναίκες πιο κοντές από αυτούς. Αντίθετα, μεταξύ των γυναικών περίπου οι μισές (48,9%) προτιμούν μόνο άντρες πιο ψηλούς από αυτές.

Παράλληλα, μελέτες για την επιλογή συντρόφου δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να θέτουν ως «κατώτερο όριο» ύψους για έναν άνδρα περίπου το 1,75 μ., ενώ οι άνδρες εμφανίζονται πιο ευέλικτοι ως προς το ύψος της συντρόφου τους.

Οι κοντοί άνθρωποι θεωρούνται λιγότερο ελκυστικοί και επιτυχημένοι

Το ύψος επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Σε μελέτη που εξέτασε τα στερεότυπα γύρω από το ύψος, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν υποθετικά άτομα διαφορετικού ύψους ως προς χαρακτηριστικά όπως η ελκυστικότητα, η επιτυχία και η κοινωνική προσαρμογή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι ψηλές όσο και οι γυναίκες μέσου ύψους θεωρήθηκαν πιο ελκυστικές και επιτυχημένες από τις κοντές γυναίκες.

Αντίστοιχα, οι κοντοί άνδρες αξιολογήθηκαν ως λιγότερο κοινωνικά ελκυστικοί, λιγότερο επιτυχημένοι και λιγότερο αρρενωποί σε σχέση με άνδρες μέσου ύψους ή ψηλούς. Οι ερευνητές μάλιστα σημειώνουν ότι «το να είναι κάποιος κοντός φαίνεται να αποτελεί μεγαλύτερο μειονέκτημα από ό,τι το να είναι ψηλός αποτελεί πλεονέκτημα».

Οι ψηλοί άνθρωποι κερδίζουν περισσότερα χρήματα

Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο «height premium» (πριμ ύψους) για να περιγράψουν τη συσχέτιση μεταξύ ύψους και εισοδήματος. Μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε επιπλέον ίντσα ύψους μπορεί να συνδέεται με αύξηση περίπου 1,4% έως 2,9% στα εβδομαδιαία εισοδήματα.

Άλλη έρευνα εκτιμά ότι κάθε ίντσα ύψους σχετίζεται με περίπου 800 δολάρια περισσότερα ετήσια εισοδήματα. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, ένας άνδρας ύψους περίπου 1,83 μ. μπορεί να κερδίσει κατά μέσο όρο περίπου 160.000 δολάρια περισσότερα σε μια επαγγελματική καριέρα 30 ετών σε σύγκριση με έναν άνδρα ύψους περίπου 1,65 μ.

Οι ψηλοί είναι πιο μορφωμένοι

Μία από τις εξηγήσεις για αυτή τη διαφορά στα εισοδήματα είναι ότι οι ψηλότεροι άνθρωποι φαίνεται να έχουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνδρες που εργάζονται σε επαγγέλματα γραφείου είναι περίπου 2,5 εκατοστά ψηλότεροι από εκείνους που απασχολούνται σε χειρωνακτικές εργασίες. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στο Ηνωμένο Βασίλειο (1,5 εκατοστά).

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στις γυναίκες: όσες βρίσκονται σε επαγγελματικές ή διοικητικές θέσεις είναι κατά μέσο όρο περίπου 2,5 εκατοστά ψηλότερες από γυναίκες που εργάζονται σε χειρωνακτικά επαγγέλματα.

Ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η σχέση φαίνεται να υπάρχει ακόμη και μέσα στην ίδια οικογένεια. Μελέτη σε περίπου 950.000 Σουηδούς άνδρες έδειξε ότι, μεταξύ δύο αδελφών, ο ψηλότερος είχε μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσει ανώτερη εκπαίδευση.

Οι κοντοί άντρες αναφέρουν χειρότερη υγεία

Σε έρευνα που ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 165.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι κοντύτεροι άνδρες ανέφεραν κατά μέσο όρο χειρότερη κατάσταση υγείας σε σχέση με τους ψηλότερους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι κοντύτεροι άνδρες είχαν συχνότερα χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (BMI) και χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα σε σύγκριση με τους ψηλότερους.

Όπως το έθεσαν οι ερευνητές: «Οι κοντοί άντρες ήταν λιγότερο μορφωμένοι, λιγότερο υγιείς, είχαν υψηλότερο BMI και χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα από τους ψηλότερους άντρες… γυναίκες ενός συγκεκριμένου ύψους που είχαν κοντύτερους συντρόφους τείνουν επίσης να είναι λιγότερο υγιείς, λιγότερο μορφωμένες και με υψηλότερο BMI σε σύγκριση με γυναίκες του ίδιου ύψους που είχαν ψηλότερους συντρόφους».

Συμπέρασμα

Το ύψος μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι και, έμμεσα, ορισμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Παρ’ όλα αυτά, η προσωπικότητα, οι δεξιότητες και η εκπαίδευση παραμένουν οι πιο σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την πορεία κάθε ανθρώπου.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr